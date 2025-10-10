Alertas de tránsito de Los Ángeles hoy, viernes 10 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este viernes 10 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

US-101 : Cerrada la rampa de salida en dirección norte, entre la Ventura Freeway (Ruta 101) y Topanga Canyon Blvd (Ruta 27).

: Cerrada la rampa de salida en dirección norte, entre la Ventura Freeway (Ruta 101) y Topanga Canyon Blvd (Ruta 27). SR-71 : Cerrada la rampa de salida en dirección sur, entre la Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr.

: Cerrada la rampa de salida en dirección sur, entre la Chino Valley Freeway (Ruta 71) y Riverside Dr. SR-71 : Cerrada la rampa de entrada en dirección norte, entre Garey Ave y la Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrada la rampa de entrada en dirección norte, entre Garey Ave y la Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-71 : Cerrada la rampa de entrada en dirección norte, entre Rio Rancho Rd y la Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrada la rampa de entrada en dirección norte, entre Rio Rancho Rd y la Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-71 : Cerrada la rampa de entrada en dirección sur, entre Rio Rancho Rd y la Chino Valley Freeway (Ruta 71).

: Cerrada la rampa de entrada en dirección sur, entre Rio Rancho Rd y la Chino Valley Freeway (Ruta 71). SR-60 : Cerrada la rampa de entrada en dirección este, entre Diamond Bar Blvd y la Pomona Freeway (Ruta 60).

: Cerrada la rampa de entrada en dirección este, entre Diamond Bar Blvd y la Pomona Freeway (Ruta 60). SR-47 : Cerrada la rampa de salida en dirección sur, entre la Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd.

: Cerrada la rampa de salida en dirección sur, entre la Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47 : Cerrada la rampa de entrada en dirección norte, entre Gaffey St y la Ruta 47 Freeway.

: Cerrada la rampa de entrada en dirección norte, entre Gaffey St y la Ruta 47 Freeway. SR-2 : Cerrado el conector en dirección norte, entre la Glendale Freeway (Ruta 2) y la Golden State Freeway (Ruta 5).

: Cerrado el conector en dirección norte, entre la Glendale Freeway (Ruta 2) y la Golden State Freeway (Ruta 5). SR-14 : Cerrada la rampa de entrada en dirección oeste, entre Palmdale Blvd (Ruta 138) y la Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrada la rampa de entrada en dirección oeste, entre Palmdale Blvd (Ruta 138) y la Antelope Valley Freeway (Ruta 14). I-710 : Cerrada la rampa de salida en dirección norte, entre la Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St.

: Cerrada la rampa de salida en dirección norte, entre la Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St. I-710 : Cerrada la rampa de salida en dirección norte, entre la Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1).

: Cerrada la rampa de salida en dirección norte, entre la Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1). I-710 : Cerrada la rampa de salida en dirección sur, entre la Long Beach Freeway (Ruta 710) y Martin Luther King Jr. Blvd.

: Cerrada la rampa de salida en dirección sur, entre la Long Beach Freeway (Ruta 710) y Martin Luther King Jr. Blvd. I-710: Cerrada la rampa de entrada en dirección este, entre Anaheim St y la Long Beach Freeway (Ruta 710).

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.