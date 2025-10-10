Chevrolet Equinox EV, retiro por ser demasiado silenciosa

Con la expansión de los vehículos eléctricos, surgen nuevos desafíos de seguridad que antes eran inexistentes. Uno de ellos es la ausencia de ruido mecánico al circular, algo que en autos a combustión se da de forma natural.

Chevrolet ha identificado que su Equinox EV 2024 es demasiado silenciosa, lo que representa un riesgo para peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía. Este fenómeno ha llevado a la marca a emitir un retiro voluntario de 23,700 unidades en Estados Unidos.

El problema, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), radica en que los decibeles emitidos por la Equinox EV no cumplen con los estándares mínimos exigidos para vehículos eléctricos que circulan a baja velocidad.Esto no se trata de un defecto mecánico tradicional, sino de una cuestión de alerta acústica para la seguridad vial.

A medida que los autos eléctricos se vuelven más silenciosos, los fabricantes deben agregar sistemas artificiales de sonido. Chevrolet, como otros fabricantes, implementa un software que activa un ruido externo cuando el vehículo circula entre 6 mph y 10 mph, especialmente útil en áreas urbanas o con alta presencia de peatones.

No obstante, algunos modelos de la Equinox EV 2024 no emiten el nivel adecuado de decibeles, dejando a las personas desprevenidas frente al paso del vehículo.

Un retiro poco común, pero necesario

Los retiros de vehículos eléctricos suelen estar relacionados con baterías, sistemas eléctricos o fallos de software que afectan la conducción. En el caso de la Equinox EV, la situación es inusual porque se trata de un riesgo de seguridad por falta de sonido.

Cuando los autos eléctricos circulan a bajas velocidades, los peatones dependen del ruido externo para percibir su presencia. Niños jugando, personas caminando o mascotas en las calles podrían no percibir el vehículo a tiempo, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Por eso, aunque parezca una medida menor, el retiro de la Equinox EV es un procedimiento crucial para garantizar la seguridad vial.

Chevrolet ya está notificando a los propietarios afectados y, según la marca, la solución será principalmente mediante actualizaciones de software. Los técnicos evaluarán cada vehículo para confirmar que el sistema de sonido externo funcione correctamente y, de no ser así, calibrarán el software para cumplir con los límites de decibeles exigidos.

Cómo se detecta el problema

Detectar el defecto en la Equinox EV es relativamente sencillo. Chevrolet recomienda poner el vehículo en marcha entre 6 mph y 10 mph y verificar si se escucha el sonido exterior. En caso de que el auto permanezca silencioso o emita un sonido demasiado bajo, el vehículo será incluido en el retiro.

A diferencia de otros problemas mecánicos, este no se refleja en alertas del tablero ni en el sistema de diagnóstico interno, por lo que los propietarios deben confiar en la prueba de circulación a baja velocidad. Una vez identificado, el software será actualizado para garantizar que el ruido externo cumpla con los estándares de seguridad.

Esta medida no es exclusiva de Chevrolet. Otros fabricantes de vehículos eléctricos han enfrentado situaciones similares y han solucionado los problemas mediante actualizaciones de software o ajustes de los sistemas de sonido. La diferencia con la Equinox EV es que el retiro afecta a un número considerable de unidades y ocurre poco después del lanzamiento del modelo 2024.

Impacto en usuarios y mercado

El retiro de la Equinox EV 2024 genera incertidumbre entre los primeros compradores de este modelo. A pesar de que el vehículo es completamente funcional y seguro en términos de conducción eléctrica, la falta de sonido adecuado representa un riesgo tangible para los peatones, especialmente en entornos urbanos densos.

El procedimiento de Chevrolet permitirá a los propietarios recibir instrucciones sobre cómo acudir al taller autorizado o actualizar el software de manera remota, dependiendo de la versión del vehículo. La marca asegura que no habrá costos adicionales para los usuarios, ya que la responsabilidad de seguridad recae sobre el fabricante.

Este tipo de retiro también pone en evidencia que, a medida que la industria automotriz avanza hacia la movilidad eléctrica, se requieren nuevas regulaciones y controles de seguridad. Los sistemas de sonido artificial se han convertido en una herramienta indispensable para evitar accidentes, y su correcta calibración es tan importante como cualquier otro elemento de seguridad pasiva o activa.

