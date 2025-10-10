Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 10 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 10 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.56 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.14 y 18.14 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.56 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.14 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su tendencia habitual que es cotizar en positivo. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy su valor es de 499.97 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores al cierre fueron de 62.76 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.56 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.14 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 499.97 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.76 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.