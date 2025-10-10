Demócratas presentan proyecto de ley para frenar ayuda financiera a Argentina

Luego de que Donald Trump comenzó el prometido rescate financiero a Argentina, de su aliado Javier Milei, senadores demócratas presentaron una iniciativa de ley que busca frenar un paquete de $20,000 millones de dólares de ayuda financiera a Argentina impulsado por gobierno republicano en momentos en que el cierre parcial del gobierno superó ya una semana

“El presidente debería centrarse en reducir los costos aquí en casa, no en favorecer a su aliado extranjero”, señaló en una declaración el senador Rubén Gallego.

El senador por Arizona lamentó que “la prioridad de Trump es un rescate de $20,000 millones de dólares a Argentina (…) en un momento en que las políticas de Donald Trump están enfermando y empobreciendo a los estadounidenses”.

Milei, quien tiene previsto reunirse con Trump en Washington el próximo 14 de octubre, afrontará comicios legislativos clave el 26 de octubre para los que recibió un respaldo explícito del republicano.

En tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos acordó brindar una asistencia significativa a Argentina, después de que la golpeada nación sudamericana no lograra estabilizar por sí sola su tipo de cambio.

El mandatario argentino además cuenta con la promesa del Departamento del Tesoro estadounidense de recibir ayuda para hacer frente a las obligaciones de pago de deuda ante la falta de reservas en dólares y contar con un ‘SWAP’ de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) por $20,000 millones de dólares, cuyas condiciones aún se negocian.

En ese sentido, según la agencia EFE, varios legisladores enfatizaron que el dinero de los estadounidenses debe de ser utilizado para defender los trabajos, salarios y la estabilidad financiera de lo que califican como una manipulación extranjera.

La propuesta “No Argentina Bailout Act” (No al rescate de Argentina), prohíbe el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro para rescatar a los mercados financieros de Argentina y a sus inversores globales.

“Debemos detener el descarado plan de Trump para priorizarse a sí mismo y a sus compinches por encima de las necesidades del pueblo estadounidense“, manifestó el senador Chris Van Hollen.

