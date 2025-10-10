DHS y CBP adjudican $4,500 millones para construir el Muro Inteligente en la frontera sur

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunciaron el viernes la asignación de $4,500 millones de dólares a 10 nuevos proyectos de construcción del muro de Trump a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos con México.

Estos proyectos son los primeros en financiarse a través de la extensa Ley “One Big Beautiful Bill” del Partido Republicano, promulgada por el presidente Donald Trump a principios de julio.

El proyecto de ley asignó $165 mil millones al DHS, la agencia matriz de la CBP, para aumentar el personal y financiar proyectos de seguridad fronteriza. Alrededor de $46.5 mil millones se asignaron específicamente para completar la construcción del muro fronterizo.

El comisionado de la CBP, Rodney Scott, celebró la noticia en un comunicado de prensa, afirmando que los proyectos aumentarán las capacidades de la agencia y mejorarán la seguridad fronteriza.

“Durante años, Washington habló de seguridad fronteriza, pero no la cumplió. Este presidente cambió eso”, declaró Scott en el comunicado.

La administración Trump señaló que los 10 proyectos les ayudarían a construir un “Muro Inteligente”, un sistema de seguridad fronteriza que “combina barreras de acero, barreras fluviales, patrullas viales, luces, cámaras y tecnología de detección avanzada”.

“El Muro Inteligente significa más kilómetros de barreras, más tecnología y mayor capacidad para nuestros agentes en el terreno”, añadió el comisionado de la CBP en el comunicado. “Así es como se toma el control de la frontera”.

La construcción se realizará en áreas fronterizas de Texas, Arizona, Nuevo México y California. Según el comunicado, los contratos añadirán más de 230 millas (370 kilómetros) de barreras y 400 millas (casi 640 kilómetros) de tecnología a lo largo de la frontera.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, también emitió dos exenciones para proyectos en los sectores de la CBP en San Diego y El Paso, Texas, para “reducir la burocracia y agilizar la construcción”, según la administración.

El vicepresidente J.D. Vance declaró a principios de este año que Trump espera terminar la construcción del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para el final de su mandato en 2029.

