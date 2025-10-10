¿Quién paga cuando un robotaxi comete una infracción?

En los últimos meses, los robotaxis han dejado de ser un experimento futurista y comienzan a formar parte del paisaje urbano en algunas ciudades de Estados Unidos. Empresas como Waymo o Cruise han desplegado flotas que transportan pasajeros de manera autónoma, y el público empieza a acostumbrarse a ver estos vehículos circulando sin conductor humano.

Sin embargo, la expansión de estos vehículos ha revelado un problema que la legislación aún no ha resuelto: ¿Quién asume la responsabilidad cuando un robotaxi comete una infracción de tránsito?

En redes sociales, varios videos muestran a estos autos cruzando luces rojas, haciendo giros ilegales o incluso circulando por calles en sentido contrario, generando un debate sobre cómo multarlos y si las empresas que los operan deben asumir sanciones económicas.

Aunque los robotaxis cuentan con avanzadas tecnologías de detección, radares, sensores LIDAR y supervisión remota, no están exentos de errores. “El vehículo puede cumplir la mayoría de las normas, pero hay situaciones complejas donde puede fallar”, explica un ingeniero de Waymo que pidió mantener su nombre en anonimato. “El sistema aprende, pero sigue habiendo casos donde no reacciona como un conductor humano esperaría”, añade.

Un vacío legal en el tránsito urbano

El Departamento de Policía de San Bruno, California, ha sido uno de los primeros en enfrentarse a esta situación. Varias patrullas han detenido robotaxis tras cometer infracciones, pero los oficiales no pueden emitir multas porque no hay un conductor humano presente.

En una publicación reciente en Facebook, la policía local comentó: “Como no había un conductor humano, no se pudo emitir una multa porque nuestros libros de multas no tienen una casilla para ‘robot’”. Esta declaración refleja la dificultad de aplicar la ley tradicional a vehículos autónomos y subraya que actualmente estos autos pueden circular sin riesgo económico directo ante infracciones.

El problema no solo afecta a la policía, sino también a otros conductores y peatones que se ven sorprendidos por comportamientos inesperados de los robotaxis. Usuarios han reportado maniobras abruptas o cruces indebidos, generando preocupación sobre la equidad en la aplicación de las normas: los humanos son sancionados, pero los robots no.

La legislación que viene y sus limitaciones

Se espera que la nueva legislación para vehículos autónomos tipo taxi entre en vigor el 1 de julio de 2026. Esta normativa permitirá reportar las infracciones y notificarlas directamente a las compañías operadoras, aunque aún no está claro si se podrán imponer multas económicas directamente a las empresas.

Expertos legales explican que la normativa definirá procedimientos de supervisión y reporte, pero no garantiza que se implementen sanciones automáticas equivalentes a las multas tradicionales. “Todavía estamos en la etapa de diseño de las reglas”, afirma Jessica Morales, abogada especializada en transporte autónomo. “El enfoque inicial es registrar las infracciones para crear un historial, y luego decidir cómo responsabilizar a la empresa”.

Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Mientras tanto, los robotaxis continúan operando en ciudades piloto bajo supervisión de operadores remotos, sin enfrentar consecuencias financieras inmediatas por errores en el tránsito. Esto genera un vacío legal temporal, donde la tecnología avanza más rápido que las normas que deberían regularla.

Debate público y responsabilidad de las empresas

Muchos conductores consideran injusto que los vehículos autónomos puedan infringir normas sin enfrentar sanciones. Argumentan que los errores de los robotaxis ponen en riesgo a peatones y ciclistas, y que las empresas deberían ser responsables de la misma forma que un conductor humano.

Según algunos reportes de prensa, los ciudadanos han comparado la situación con una especie de “privilegio legal” para las máquinas. “Los mismos errores que cometen algunas personas, las cometen los robotaxis, pero a las personas sí las multan económicamente, mientras que estos robotaxis no, alegando que en este caso tienen ‘más derechos’ que los humanos”, comentó un usuario en un foro especializado de movilidad urbana.

Las empresas operadoras reconocen el desafío y aseguran que trabajan en sistemas para minimizar las infracciones, incluyendo actualizaciones de software en tiempo real, monitoreo remoto y algoritmos de prevención de riesgos. Sin embargo, también admiten que la tecnología aún no es perfecta y que incidentes menores pueden ocurrir, lo que refuerza la necesidad de una legislación clara y sanciones proporcionales.

