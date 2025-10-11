Acusan a modelo de Los Ángeles de utilizar apps de citas para atraer víctimas y robarlas

Una modelo del condado de Los Ángeles utilizó aplicaciones de citas antes de robar a sus víctimas, según informaron las autoridades.

La Policía busca a más víctimas de una mujer que presuntamente robó a varios hombres tras atraerlos en redes sociales y hacerse pasar por su novia antes de llevarse cosas de sus casas.

En un comunicado en el que se solicitaba la comparecencia de más víctimas potenciales, los agentes del condado de Los Ángeles identificaron a la sospechosa como Adva Lavie, también conocida como Mia Ventura Shoshana/Shana.

“La sospechosa Lavie ha estado involucrada en una serie de robos residenciales en todo el condado de Los Ángeles, atacando a hombres mayores y haciéndose pasar por su novia o acompañante en plataformas y aplicaciones de citas en redes sociales”, indica el comunicado.

Adva Lavie (aka Mia Ventura/Shoshana), a former Penthouse Pet, is under investigation by the Los Angeles County Sheriff’s Department for allegedly posing as a romantic partner to older men via online dating platforms and then burglarizing their homes. pic.twitter.com/HdKZ6nL6QY — Wire Falls (@wirefalls) October 9, 2025

Lavie mide aproximadamente 1,70 metros y pesa aproximadamente 47 kilos. Tiene cabello y ojos castaños y se sabe que conduce una camioneta Porsche negra y un sedán Mercedes-Benz blanco.

El presentador del podcast Michael Sartain, quien tuvo a Lavie en su programa, dijo que es muy carismática.

Afirma que los hombres probablemente le pagaban dinero como parte de su relación, pero que ella también robaba cosas de su casa.

“Les robaba y luego decía: ‘Si van a la policía, diré que me violaron'”, dijo Sartain. “He oído a dos hombres decir que fueron extorsionados específicamente por ella”.

Los registros de la cárcel muestran que Lavie fue arrestada previamente por un cargo de robo, pero fue puesta en libertad tras pagar la fianza. No se presentaron cargos en ese caso.

Se solicita a cualquier persona que crea que también es una víctima o que tenga más información que se comunique con el LASD al (818) 878-1808 o con los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles al (818) 374-9500.

