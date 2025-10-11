Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de octubre de 2025

LEO

Te viene un encuentro casual con una ex-amistad que te dejó más decepcionado que billete de lotería falso. No busques la forma de fregarla ni de demostrar que ganaste, porque la mejor venganza será que te vea radiante, próspero y más guapo o guapa que nunca. Sonríe, calla y que vea que tu vida siguió como si nada. La vida es una sola, así que no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te arruinó el ánimo. Tus pensamientos deben girar en torno a lo bueno para que atraigas esas mismas energías. Al final, el karma siempre cobra factura, y tú solo observa cómo la vida acomoda las piezas.

Cuídate de molestias o infecciones que tengan que ver con tus partes íntimas, que no todo lo que brilla se desinfecta solo, ¿eh? Ponte pilas con tu salud, no la descuides. Depura tu entorno: saca de tu vida a toda esa gente que solo te da dolores de cabeza y malos ratos. No todo el que se dice amigo lo es, y a veces hay que aprender a cerrar puertas aunque duela.

La venganza te sabe rica, pero el perdón te deja dormir mejor. Acércate a quien te busca por cariño y aléjate de quien lo hace solo por interés. Tu buen corazón atraerá a una persona sincera que podría ser clave para una relación duradera. No cambies tu esencia por nadie: esa luz es lo que te hace único. Aprende a ser más corazón y menos lengua venenosa; no andes dando amor a medias, ni cariño de temporada. Momento de poner las cartas sobre la mesa y no perder tu tiempo con quien no te valora. Eres de los que tropiezan con la misma piedra, pero ya basta: o te avientas a aprender o el universo te va a seguir dando lecciones a puro coscorrón.

VIRGO

Ya deja las ridiculeces y las tonterías, que con la vara que mides te van a medir, y no vas a querer salir raspado. Se vienen oportunidades de mejora en muchos aspectos de tu vida, pero aguas con esas personas que te chupan la energía como mosquitos en verano. Eres de los que quieren quedar bien con todos y terminas cansado, sin ganas ni pa ti.

No temas a los cambios en el amor; es momento de sacar la fiera que llevas dentro. Disfruta de las caricias, de los encuentros, pero también de la bendita soltería. A veces es mejor estar solo que mal acompañado, y tú lo sabes bien. Un embarazo cercano te alegrará el alma, y un dinerito extra llegará justo cuando más lo necesites. También se asoma un cambio de documentos o papeles que te traerá alivio.

Te vendrá bien comenzar una rutina de ejercicio o dieta, no solo por el cuerpo sino por tu paz mental. Vas a notar cómo tu ánimo se eleva y tu estrés baja. Cuida con quién hablas de tus planes, porque hay gente envidiosa que con solo mencionarlos te los traba. Un negocio que traes en mente pinta de maravilla, y si le metes disciplina, te irá mejor de lo que crees.

En el amor, podrías sentir mariposas por alguien lejano. No corras, pero tampoco cierres las puertas. Disfruta lo que llegue y deja que el destino haga lo suyo. Cuídate de los vicios, porque podrías caer en un círculo que no te lleva a ningún lado. Aprende a disfrutar sin perderte a ti mismo. Recuerda: ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre.

LIBRA

Amores que se van y otros que llegan, mi cielo. Si alguien no llegó contigo hasta este punto, su razón tendría. La vida nunca se equivoca, y los que siguen a tu lado son los verdaderos. Un familiar podría irse de viaje y traerte un detallito que te alegrará el corazón.

Cambia tus pensamientos, porque últimamente te has vuelto muy sentimental en las noches, pensando en pérdidas o en lo que pasará el día que falten ciertas personas. Disfruta a los tuyos, exprime cada momento y di lo que sientes mientras puedas. No dejes palabras atoradas que después pesan más que el hambre.

Cuida lo que sale de tu boca, porque podrías herir sin querer a alguien que te aprecia. Evita comer en la calle o podrías acabar con el estómago pidiendo auxilio. No te deprimas por los sueños que aún no cumples, que nunca es tarde para empezar. Tu problema es la flojera y la falta de fe en ti mismo.

Si tienes pareja, bájale dos rayitas a tus calores y enfócate en cuidar lo que ya tienes. El taco de ojo no es infidelidad, pero luego uno se antoja y ahí empieza el pecado. Si estás soltero o soltera, no te me agüites: la soledad también enseña. Aprende a gozarla y deja que la vida te sorprenda con lo que venga. Disfruta, ríe, viaja, y deja que el corazón se cure con el viento. No tengas miedo a la aventura ni a la caricia ocasional; que la vida se vive una vez y a veces se olvida rápido.

ESCORPIÓN

Llegó la hora de cerrar ciclos y mandar a volar todo lo que te amarga. Saca de tu vida esas situaciones y personas que no te dejan avanzar. Podrías descubrir una traición de alguien muy cercano; no te desmorones, porque esas revelaciones solo te confirman que el universo te está limpiando el camino.

Un cambio de look te vendría de lujo, porque lo que se ve bien se siente bien. Si quieres atrapar miradas, invierte tantito en ti. Habrá malentendidos familiares y envidias que se saldrán de control, pero tú mantén la calma: quien habla de ti, habla porque quisiera tener tu vida.

Un ex podría buscarte; tú decide si le das cuerda o le cierras la puerta en la cara. Ya sabes cómo termina esa película. Cuida tus palabras con la familia, porque pronto te enterarás de que no todos son tan confiables como parecen. También saldrá a la luz una amistad doble cara; prepárate para poner límites.

En el amor, podrías comenzar a sentir cosas por alguien que ya estaba rondando tu vida desde hace poco. Si tienes pareja, ojo, porque podría estar ocultándote algo para no discutir. Es tiempo de abrir los ojos y poner atención. No cambies tu forma de ser para agradar; el que te quiere, te acepta con tus luces y tus sombras. Si no les parece cómo eres, ahí está la puerta y que les vaya bonito.

Y recuerda: no todo el que te sonríe es tu amigo, y no todo el que te pide ayuda lo hace de corazón. Cuida tu energía, tu cuerpo y tus ganas de vivir, que en estos días te vienen oportunidades para un negocio familiar que podría levantarte más de lo que imaginas.

ARIES

Ya estuvo bueno, de andar dejando que te vean la cara de ingenuo. Es momento de que se te quite lo pen#dejo o pen#deja y empieces a ponerte bien perro o perra con quien te quiera manipular. Gente de piel blanca se te acercará con sonrisa de anuncio, pero ojo, porque no todos los dientes que enseñan son de buena intención.

Amores del pasado podrían regresar con el discurso del arrepentimiento, pero tú ya no estás pa comer recalentado por más sabroso que haya estado el plato. Si vuelve, que sea solo para que vea lo que perdió. Deja de complicarte tanto la existencia y vive más ligero, sin tanto drama ni culpa. Aprender a soltar también es amor propio, mi cielo.

Se vienen oportunidades de viaje con amistades o familia, así que aprovecha para despejarte, pero no te metas en relaciones prohibidas o enredos de cama ajena, porque podrías arruinar tu reputación y hacerte enemigas hasta las tías del pueblo. Cuida tus pulmones y garganta, que las enfermedades respiratorias estarán rondando como suegra metiche.

No cambies por nadie, si lo haces que sea por ti y para ti. A veces cometes errores por querer agradar, pero ya madura y ponte firme. El amor verdadero no te pide que te achiques, sino que te impulsa. Si alguien regresa pidiéndote ayuda, ten corazón, pero no seas su tapete. Aprende a cerrar puertas sin dejar ventanas abiertas. Recuerda: quien te quiso ver caer, que te vea brillar.

TAURO

Tu corazón es noble, pero tu paciencia tiene límite y ya estás a punto de reventar. Cuida tu parte sentimental y no le entregues tus emociones a cualquiera que te hable bonito. Aprende a distinguir entre quien te quiere y quien solo te usa de entretenimiento.

Oportunidad de negocio viene en camino, y si la tomas con cabeza fría, te va a ir de lujo. Pero no te me confíes: revisa bien con quién te juntas, porque hay gente lista que te quiere chamaquear. Un vecino o vecina anda hablando de ti más que los locutores de radio; déjalos, que hablen, mientras tú sigas creciendo.

En temas de dinero, ponte perr@ y cobra lo que te deben, sin pena. No estás pa regalar tu trabajo ni tus esfuerzos. Se vienen días de desvelo por pendientes, pero no pierdas la fe; confía en tu capacidad, que tú solito o solita te puedes levantar. Madurarás mucho en las próximas semanas y mandarás a volar a varias víboras que te rodean.

Pensarás en alguien del pasado, pero suéltalo ya, mi vida. Si no fue contigo es porque Dios lo quería lejos. Tal vez no eras lo que esa persona buscaba, pero eras justo lo que necesitaba y no lo supo valorar. No dejes que comentarios ajenos te amarguen los días; recuerda que quien mucho critica, poco tiene que hacer. Enfócate en ti, en tus sueños y en seguir avanzando, que lo mejor todavía no llega.

GÉMINIS

Siempre queriendo arreglarle la vida a todo el mundo y la tuya la traes patas pa’ arriba. Ponte a ver por ti antes de querer rescatar a los demás, porque luego andas quejándote de que nadie hace lo mismo por ti.

Vienen días donde podrías andar distraído y hasta propenso a caídas o accidentes tontos, así que cuidado, no te me vayas a lastimar por andar en la luna. En lo laboral, pon atención, que alguien podría querer quedarse con tu mérito o meterte zancadilla.

Tu corazón anda confundido por alguien que llegó de repente y te movió el tapete. No te precipites, deja que el tiempo te muestre si esa persona vale la pena o solo quiere jugar. Aprende a disfrutar lo que llegue sin querer hacerlo eterno.

Una prueba fuerte se avecina, y será para que abras los ojos y valores lo que tienes. Ya basta de mendigar cariño o atención a quien no mueve ni un dedo por ti. Es tiempo de poner límites, de ver por ti y por quienes de verdad te quieren.

Te llegará una sorpresa que te alegrará el alma, disfrútala sin tanta desconfianza. Eso sí, controla esa lengua, porque podrías decir algo que te meta en líos. No opines si no te lo piden, porque luego terminas en el centro del chisme. Y ya sabes, los vecinos no se pierden una: si no tienes tema, ellos te inventan uno.

CÁNCER

Deja de pensar tanto y empieza a vivir más. Se te avecina un proyecto o viaje fuera de la ciudad que te va a renovar el alma. Haz tus maletas y no dejes que la flojera o el miedo te detengan, porque esta oportunidad no se repetirá pronto.

Si tienes pareja, platica tus planes y sueños con ella; no asumas que está en la misma sintonía, porque podrías llevarte un chasco al notar que sus metas no te incluyen. A veces idealizas demasiado, y eso te lleva a decepcionarte.

Ten mucho cuidado con tus expectativas hacia las personas, porque no todos son tan leales como tú. Te decepcionarás de alguien a quien considerabas incondicional, pero no lo tomes como traición, sino como lección. Aprende que no todos los amigos duran para siempre.

Una salida o viaje corto te vendrá de maravilla y hasta podrías pensar en cambiar de residencia. En el amor, llega alguien que te va a poner a temblar el corazón… y otras cosas también. Pero ojo, será solo aventura, no compromiso. Así que disfruta, pero sin clavarte.

Podrías conocer en persona a alguien de redes sociales; al principio te va a encantar, pero luego descubrirás que lo que muestra en pantalla no coincide con la realidad. No te sientas mal, eso pasa hasta en las mejores cuentas de Instagram. Cuida tu energía, duerme más y deja de darle tantas vueltas a lo que no fue; la vida sigue y tú tienes mucho por vivir.

PISCIS

Tú que todo lo sientes, todo lo sueñas y todo lo imaginas… Te va a llegar un mensaje o una noticia de alguien que te mueve el alma, pero cuidado: no revuelvas sentimientos del pasado con ilusiones del presente. Si ya tienes pareja, bájale dos rayitas a tu calentura y deja de andar regalando corazoncitos o mandando indirectas por redes, porque te puedes meter en un problemón de telenovela con tu amorcito.

No descuides a tus amistades, que últimamente las tienes abandonadas por andar pensando en cosas que ni existen. Eres de buen corazón, pero sueles cambiar tu esencia para encajar con gente que no te merece. Ya madura, y aprende a brillar con tu propia luz, aunque a otros les encandile.

Te desespera no cumplir tus metas tan rápido como quisieras, pero los milagros también se cuecen a fuego lento. Lucha por tus sueños y no te compares con nadie. Si no te mueves, la vida no va a venir a tocarte la puerta. Un viaje inesperado se aproxima, y será justo lo que necesitabas para despejar la mente.

Tu nobleza atraerá personas buenas, pero también vivales que querrán colgarse de tu energía. Cuida lo que piensas y lo que sale de tu boca, porque tus palabras tienen poder. No andes decretando desgracias, mejor agradece y verás cómo todo cambia. Una persona te mostrará su interés de una forma que te dejará con la boca abierta, pero no la riegues con tus inseguridades. Si alguien te quiere, déjalo que te quiera, sin ponerle trabas ni pruebas.

ACUARIO

Si ya tienes quien te gratine el mollete, no busques otro panadero, mi cielo. A veces eres tan exigente que ni tú mismo te aguantas. Relájate y deja de buscar defectos donde no los hay. Las relaciones no son perfectas, pero con paciencia y humor todo mejora.

Estás en una etapa de muchos cambios internos, donde vas a comprender qué quieres y a quién realmente necesitas en tu vida. No dejes que nadie meta mano en tus decisiones; tu camino lo trazas tú. Si estás soltero, disfruta la soltería sin culpas, que no es castigo sino bendición para conocerte a fondo.

Cuida tu salud: las enfermedades respiratorias y estomacales te andan rondando. Estás comiendo como si fueras camionero en turno doble; bájale a los irritantes y a los refrescos, porque tu cuerpo ya anda diciendo “¡auxilio, socorro!”. Dormir mejor también te va a ayudar a no andar tan de malas.

No te cierres al amor, porque lo que viene será diferente, más tranquilo y sincero. El problema es que cuando te tratan bien, te asustas y sales corriendo. Aprende a recibir cariño sin pensar que todo mundo te quiere ver la cara. Y atención a tus sueños, porque ahí te llegará una señal de lo que está por pasar. El universo te anda susurrando y tú ni caso le haces.

CAPRICORNIO

Ya no te me agüites por lo que no funcionó. Aprende a quedarte con los buenos momentos y deja de cargar con culpas ajenas. La vida te pondrá nuevas oportunidades, pero primero debes limpiar el corazón de todo lo viejo y rancio.

Se vienen trámites, documentos y decisiones importantes. Puede que te sientas medio triste o sin ganas, pero recuerda que la vida es una y muy corta para andar llorando por lo que no se dio. Si una relación necesita esconderse para funcionar, mejor mándala a la fregada; tú no naciste para ser plato de segunda mesa.

Una noticia laboral o económica llegará de sorpresa y te pondrá de buenas. Cuida tu salud, que el cansancio y el desvelo te traen arrastrando los pies. Duerme más, hidrátate y consiéntete, que tu cuerpo también cobra factura.

En el amor, podrías sentirte desanimado, pero pronto llegará alguien que te sacudirá el alma. Si ya tienes pareja, la rutina podría estarlos enfriando; organízate un viajecito o una escapada romántica, y verás cómo reviven las ganas de darse cariño.

Un dinero pendiente te llega por fin, y con él podrías empezar un negocio o una compra importante. Te viene una conexión muy intensa con una amistad, y sí, podría haber fuego y encamamiento, así que prepárate. También se entera uno que una amistad saldrá embarazada por andar de tremenda, y tú serás el primero en enterarte.

SAGITARIO

Tu carácter fuerte y tu pasado medio tormentoso son los que te han forjado el cuero grueso que hoy tienes. No te avergüences de tus cicatrices, son tus medallas de guerra. La vida te ha dado golpes, pero también te ha hecho más sabio, más cabrón y más libre.

Ten cuidado con esos cambios de humor, porque podrías afectar a tu familia o pareja. Aprende a respirar antes de explotar; no todo lo que se dice enojado se puede recoger después. También ten cuidado con la gente envidiosa que quiere verte caer, porque te van a querer meter en chismes o conflictos.

Se aproxima un viaje que te va a abrir la mente y llenarte de nuevas amistades. Tu energía sexual andará disparada, así que vas a traer un pegue tremendo, nomás no confundas pasión con conexión real.

Habrá días en que te sientas cansado de luchar, pero recuerda que cuando más oscuro se ve el cielo es porque ya va a amanecer. Ponte metas claras, deja de tirar flojera y vuelve a soñar en grande. Vas a subir de peso si no te cuidas, así que deja de decir “el lunes empiezo la dieta” y empieza de una vez.

En pareja, baja la intensidad y aprende a dar libertad. No puedes exigir confianza si no la das. La vida te está preparando algo grande, pero primero tienes que soltar el control. Disfruta el camino, mi Sagitario, que la aventura apenas empieza y tú naciste para brillar con fuego propio.