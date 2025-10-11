Novia del modelo Fede Dorcaz le dedica desgarrador mensaje tras ser asesinado en México

La influencer venezolana Mariana Ávila, quien fuera pareja sentimental del modelo y cantante Fede Dorcaz, le dedicó unas muy emotivas palabras horas después de su asesinato ocurrido en México.

Mariana, quien tenía contemplado participar junto a Fede en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, recurrió a sus redes sociales para darle el último adiós al amor de su vida.

Por medio de una publicación que hizo en X, antes Twitter, la influencer despidió a su pareja por medio de unas muy emotivas palabras.

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, se lee en el primer mensaje que le dedicó.

Horas después la misma Mariana volvió a usar la misma red social, en donde se lamentó por no poder estar más tiempo a su lado.

“No quiero estar un día más sin ti, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”, escribió Mariana.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han dado a conocer mayores detalles sobre la muerte del modelo argentino Fede Dorcaz, quien fue atacado a tiros cuando circulaba a bordo de su camioneta de lujo sobre Periférico, una de las avenidas más importantes de México.

Aunque aún no hay personas detenidas por estos hechos, se cree que se habría tratado de un ataque directo y no de un intento de asalto, sin embargo, las investigaciones siguen en curso.

“Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”, se lee en un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

