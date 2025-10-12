Mexicana Gabriela Rodríguez se proclama subcampeona del mundo en tiro con escopeta

La mexicana Gabriela Rodríguez se proclamó este domingo subcampeona del mundo de la modalidad de skeet al acabar segunda en la final de los Mundiales de tiro al plato que se disputan en Atenas, Grecia.

Rodríguez llegó hasta el último peldaño, en el que ya no pudo con la estadounidense Samantha Simonton, que se impuso en la final de tiro con escopeta con 57 acierto de 60 posibles. La mexicana acabó con 54. El bronce fue para la sueca Victoria Larsson (44).

Con este resultado, la atleta que representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, terminó con una sequía de 38 años sin medallas para México en un Mundial de tiro, desde el bronce de Núria Ortiz en 1987; además, consiguió la primera medalla de plata para su país en la historia de estos mundiales.

GABRIELA RODRÍGUEZ HACE HISTORIA 🥈🇲🇽



La tiradora olímpica es subcampeona mundial al finalizar en el 2o. lugar de la prueba skeet femenil en la magna justa celebrada en Atenas, Grecia.



👉 Es la primera medalla para el tiro deportivo mexicano lograda en un Campeonato Mundial. pic.twitter.com/KToibY2ZmC — CONADE (@conadeoficial) October 12, 2025

En Tokio 2020, la originaria de Saltillo, Coahuila, regresó a México a los Juegos Olímpicos en la disciplina de tiro luego de más de 30 años sin representación azteca, allí terminó en el puesto 12. Cuatro años más tarde, en París 2024, finalizó en séptimo lugar.

Además, la atleta de 28 años cuenta con otros logros importantes en su carrera. En su palmarés tiene dos platas en Juegos Panamericanos y ahora esta plata en un Campeonato Mundial, el éxito más importante de su carrera.

#TiroDeportivo 🔫



¡PLATA PARA GABY!🇲🇽🥈



La regia Gabriela Rodríguez 🇲🇽 finaliza 2º en skeet en el Mundial de Atenas 🇬🇷 y rompe una sequía de 38 AÑOS de México 🇲🇽 sin medalla en Mundiales, tras el bronce de la gran Núria Ortiz 🇲🇽 en 1987



¡Tuvo que ser otra mujer talentosa!👏 pic.twitter.com/FvgnzSERll — 🇲🇽 Central Olímpica 🇲🇽 (@JJOO_MX) October 12, 2025

Volviendo al Mundial de tiro en Atenas, Estados Unidos también se impuso en la prueba masculina de skeet. Vincent Hancock ganó el oro con 59 platos por los 55 del checo Daniel Korcak. Tecero acabó el danés Emil Kjeldgaard Petersen (45).

