Sam’s Club anuncia nuevo horario para los domingos a partir de este 12 de octubre

Sam’s Club, la cadena de almacenes basada en membresía y subsidiaria de Walmart, anunció un cambio importante en su horario de atención los domingos. A partir del próximo 12 de octubre, los clientes podrán hacer sus compras y disfrutar de los servicios del club más temprano y por más tiempo, gracias a la ampliación del horario dominical que responde a los “comentarios abrumadores” de sus miembros, según explicó Steven Zapata, director de comunicaciones corporativas de Sam’s Club.

Cambios en el horario dominical y beneficios para miembros Plus

Hasta ahora, los domingos Sam’s Club abría sus puertas de 10 a.m. a 6 p.m. Sin embargo, con el nuevo ajuste, las sucursales operarán de 8 a.m. a 8 p.m. todos los días, salvo algunas excepciones, ofreciendo a los compradores más tiempo para realizar sus compras y aprovechar todos los servicios.

Los miembros Plus, que corresponden al nivel de membresía más alto, seguirán disfrutando del beneficio exclusivo de acceso anticipado. Ahora podrán entrar a los almacenes desde las 8 a.m. hasta las 9 a.m. todos los días, incluyendo domingos, lo que les permite comprar antes que el resto de los miembros.

Horarios detallados para el domingo en Sam’s Club

El nuevo horario dominical contempla diferentes horarios para servicios específicos, que son importantes para quienes frecuentan el club:

Recogida en la acera: de 7 a.m. a 8 p.m.

de 7 a.m. a 8 p.m. Compras para miembros Plus: de 8 a 9 a.m.

de 8 a 9 a.m. Compras generales en el club: de 9 a 8 p.m.

de 9 a 8 p.m. Cafetería: de 10 a.m. a 8 p.m.

de 10 a.m. a 8 p.m. Estaciones de combustible: de 6 a.m. a 10 p.m.

Estos horarios reflejan un esfuerzo por ofrecer mayor comodidad y flexibilidad a los clientes, quienes ahora podrán ajustar mejor sus visitas según sus necesidades y disponibilidad.

Ajustes en horarios para días festivos

Además del cambio dominical, Sam’s Club también modificó su horario en días festivos. Tradicionalmente, los almacenes cerraban a las 6 p.m. durante fechas como el Día de los Caídos, el 4 de julio, el Día del Trabajo y la Nochevieja. Ahora, en estos días, permanecerán abiertos hasta las 8 p.m. hora local, brindando más tiempo para las compras.

Cabe destacar que, como antes, las tiendas cerrarán a las 6 p.m. en Nochebuena y permanecerán cerradas en Pascua, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Cómo encontrar su Sam’s Club más cercano

Para quienes deseen aprovechar el nuevo horario y visitar Sam’s Club, la empresa ofrece un localizador de tiendas en su sitio web oficial, donde se pueden consultar las sucursales más cercanas, sus horarios específicos y servicios disponibles.

Con estos cambios, Sam’s Club busca mejorar la experiencia de sus miembros, adaptándose a sus horarios y necesidades, y manteniendo la competitividad en el mercado de clubes de almacén.

