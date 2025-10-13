Alertas de tráfico de Los Ángeles hoy, lunes 13 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este lunes 13 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

SR-60

Cerrada la rampa de salida en dirección este de la SR-60 entre Pomona Freeway (Ruta 60) y Diamond Bar Blvd.

SR-47

Cerrada la rampa de salida en dirección sur de la SR-47 entre Route 47 Freeway y Harbor Blvd.

Cerrada la rampa de entrada en dirección norte de la SR-47 entre Gaffey St y Route 47 Freeway.

SR-39

Cerrado el tránsito en la SR-39 norte/sur entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2).

SR-2

Cerrado el conector en dirección norte de la SR-2 entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrada la rampa de entrada en dirección sur de la SR-2 entre San Fernando Rd y Glendale Freeway (Ruta 2).

SR-14

Cerrada la rampa de salida en dirección sur de la SR-14 entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K.

Cerrada la rampa de salida en dirección sur de la SR-14 entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M.

Cerrada la rampa de entrada en dirección este de la SR-14 entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrada la rampa de entrada en dirección este de la SR-14 entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrada la rampa de entrada en dirección norte de la SR-14 entre Avenue J y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrada la rampa de entrada en dirección oeste de la SR-14 entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrada la rampa de entrada en dirección oeste de la SR-14 entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

Cerrada la rampa de entrada en dirección oeste de la SR-14 entre Palmdale Blvd (Ruta 138) y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

I-710

Cerrada la rampa de salida en dirección norte de la I-710 entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St.

Cerrada la rampa de salida en dirección norte de la I-710 entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1).

Cerradas múltiples rampas de entrada en dirección este, norte, sur y oeste de la I-710 entre Anaheim St, Willow St, Wardlow Rd y Pacific Coast Highway (Ruta 1).

Cierre permanente hasta 2099 en la rampa de entrada en dirección este/oeste de la I-710 entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

I-5

Cerrado el conector en dirección sur de la I-5 entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Freeway (Ruta 2).

Cerradas rampas de salida en dirección sur de la I-5 entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lake Hughes Rd, Templin Highway y Truck Break Inspection.

Cerrada la rampa de entrada en dirección sur de la I-5 entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway (Ruta 5).

Cerrada la rampa de entrada en dirección oeste de la I-5 entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5).

I-210

Cerrada la rampa de salida en dirección oeste de la I-210 entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave.

Cerradas varias rampas de entrada en direcciones este, norte y oeste de la I-210 entre Santa Anita Ave, Baldwin Ave y Lake Ave.

I-10

Cerrada la rampa de salida en dirección este de la I-10 entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19).

Cerrada la rampa de salida en dirección oeste de la I-10 entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19).

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.