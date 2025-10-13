Facebook Jobs vuelve: descubre cómo encontrar empleo local fácil y rápido

Facebook ha relanzado su sección de empleos dentro de Marketplace, una funcionalidad que permite a los usuarios buscar puestos de trabajo de manera local, de forma similar a LinkedIn. Esta función, que Facebook ya había probado años atrás y luego retiró, vuelve ahora con mejoras para facilitar la conexión entre empleadores y quienes buscan oportunidades laborales, especialmente en empleos de nivel inicial y sectores locales.

Facebook Jobs: El regreso esperado en Marketplace

Facebook Jobs es una herramienta que Meta había implementado previamente, pero que desapareció en 2023. En 2025, la compañía decidió reincorporar esta sección integrada en Marketplace, con el objetivo de conectar a las personas con empleos locales, especialmente en ámbitos como servicios, comercio, hostelería y trabajos técnicos. Este relanzamiento responde a la creciente demanda de ofertas laborales accesibles para jóvenes y trabajadores de nivel inicial.

La función permite publicar y buscar empleos part-time, por turnos y en la economía local directamente desde Facebook, usando filtros de ubicación, categoría y tipo de empleo para facilitar la búsqueda.

Cómo funciona la nueva sección de empleos en Facebook Marketplace

La sección de empleos de Facebook está diseñada para ser intuitiva y práctica. Los empleadores pueden publicar ofertas de manera rápida, como si pusieran un producto en venta en Marketplace. Los candidatos pueden buscar empleos locales, aplicar directamente y chatear con los reclutadores a través de Facebook Messenger, lo que agiliza la comunicación y el proceso de selección.

Las ofertas se pueden compartir y potenciar en grupos y páginas de Facebook, logrando una segmentación de público eficaz para pequeñas empresas y negocios locales. Además, Facebook planea incluir opciones de promoción pagada para que las empresas aumenten la visibilidad de sus vacantes.

Facebook Jobs vs LinkedIn: Diferencias clave y público objetivo

Aunque Facebook incorpora ahora esta funcionalidad de empleos, no compite directamente con LinkedIn, la plataforma profesional líder. Facebook se enfoca en trabajos locales, de nivel inicial y temporales, mientras que LinkedIn está orientado a empleos corporativos, desarrollo profesional y networking entre especialistas.

La diferencia principal es que Facebook Jobs ofrece un acceso sencillo y rápido para buscar empleos en la comunidad inmediata, ideal para jóvenes o personas sin un perfil profesional elaborado. La integración con Marketplace y Messenger permite dinámicas más informales y directas, adecuadas para trabajos en comercios, servicios y sectores técnicos.

Sigue leyendo:

• Desactiva ya esta función de Facebook que guarda los enlaces en los que haces clic

• Facebook Lite: cuándo es mejor descargar la app alternativa de Facebook

• Ex empleado de Meta explicó qué una función secreta de Facebook y Messenger podría estar consumiendo más batería de la necesaria en tu teléfono