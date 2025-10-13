Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 13 de octubre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un lunes mayoritariamente nublado. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del sudeste que soplarán con velocidades de 10.56 mph durante la jornada y de 9.32 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 91 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:56 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:22 h. En total tendremos 11 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 66 grados Fahrenheit (13 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 86% por la mañana, 49% por la tarde y 86% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

