Maestra de 30 años acusada de planear encuentro sexual con estudiante en Kentucky

Una maestra sustituta de 30 años fue arrestada en Kentucky tras ser acusada de exponerse ante un estudiante menor de edad durante una videollamada y planear un encuentro sexual. Las autoridades afirmaron que la mujer admitió haber participado en la llamada, aunque negó que hubiera contacto físico.

El arresto ocurrió el 2 de octubre, luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Barren recibiera una denuncia sobre comunicaciones inapropiadas entre la docente y un menor.

De acuerdo con una citación obtenida por WCLU-TV, la acusada, Krystal Sims, residente de Cave City, habría conocido al estudiante mientras trabajaba como maestra sustituta en su clase.

El menor relató a los agentes que, tras agregarla en Snapchat, comenzaron a intercambiar mensajes que derivaron en planes para encontrarse el 22 de agosto con fines sexuales. Además, mostró a las autoridades una grabación en la que se escucha a una mujer —identificada como Sims— preguntándole si acudiría a verla.

Videollamada con contenido sexual

Según la denuncia, la conversación se convirtió en una videollamada en la que Sims apareció en la ducha con los pechos descubiertos.

Durante su interrogatorio, la mujer admitió ser la persona en la grabación, pero aseguró que solo accedió a reunirse con el alumno para que este se disculpara por su comportamiento en clase. Alegó que la reunión nunca se concretó ni hubo contacto físico.

Las autoridades no han revelado el nombre de la escuela ni la edad exacta del menor, aunque confirmaron que la investigación continúa abierta.

Sims fue acusada de usar ilegalmente comunicaciones electrónicas para solicitar o promover actividad sexual con un menor, según los registros de la cárcel del Condado de Barren.

Fue liberada el lunes tras pagar una fianza en efectivo de $25,000 dólares y deberá comparecer ante el tribunal el miércoles.

