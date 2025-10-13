Merz pide a Trump que use su influencia para también poner fin a la guerra en Ucrania

El canciller alemán Friedrich Merz anunció este lunes que se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump para abordar la invasión rusa de Ucrania y lo alentó a intervenir.

“Tengo la esperanza de que el presidente estadounidense ejerza también sobre el gobierno ruso la influencia que ha ejercido sobre los implicados en la región”, declaró a medios alemanes en Sharm el Seij, Egipto, en los márgenes de la cumbre internacional sobre Gaza, y en alusión al papel protagónico de Trump en el alto al fuego en el enclave palestino.

De la cumbre organizada por Trump y el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, se desprende “la señal de que es posible (la paz) si la comunidad internacional actúa de forma unida”, pero esta experiencia se debe trasladar también al resto de regiones del mundo.

Invasión rusa de Ucrania es “la mayor amenaza” para la libertad de Europa

“Pero esto no debe ser posible sólo en este lugar, sino también en otras regiones del mundo”, continuó el líder alemán, “para nosotros los europeos esta guerra en Europa es la mayor amenaza a nuestra libertad”, sentenció en alusión a la invasión de Ucrania por parte del régimen de Vladimir Putin.

Con respecto a Gaza, Merz celebró el fin del conflicto a su llegada a Egipto para una ceremonia que conmemora el acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamás.

Tras aterrizar en Sharm el-Sheij este lunes, el canciller afirmó que el 13 de octubre de 2025 será “un día importante en la historia, tanto para esta región (Medio Oriente) como para el mundo entero”.

