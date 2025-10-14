Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 14 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 14 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.51 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.12 y 18.12 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un valor de 18.51 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.15 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su cotización está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su línea regular que es cotizar en verde. Luego de mantener el día previo al alza, hoy su valor es de 501.29 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 62.75 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.51 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.15 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 501.29 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.75 PESOS DOMINICANOS

