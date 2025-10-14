El tiempo de hoy en Houston para este martes 14 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este martes 14 de octubre se desarrollará con cielos totalmente despejados. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:22 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:52 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

