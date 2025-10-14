Hombre de Arkansas acusado de matar al violador de su hija se postula para sheriff porque “el sistema falló”

Un padre de Arkansas acusado de matar a un hombre que encontró en una camioneta con su hija adolescente decidió postularse para sheriff.

Aaron Spencer, de 37 años, anunció en Facebook su intención de postularse para el cargo de sheriff del condado de Lonoke, creando una página en dicha red social para lanzar su campaña.

Spencer, acusado de asesinato en segundo grado, comparecerá a juicio en enero de 2026, según informó CNN.

El hombre está acusado de disparar fatalmente a Michael Fosler el 8 de octubre de 2024, según informó Northwest Arkansas Democrat Gazette.

El tiroteo ocurrió después de que el veterano militar supuestamente encontrara a su hija de 14 años en una camioneta con el hombre de 67 años.

Spencer supuestamente declaró a la policía que Fosler secuestró a su hija y “se abalanzó sobre él” cuando le ordenó que saliera de la camioneta, por lo que “no tenía otra opción”, según una declaración jurada

En el momento del tiroteo, Fosler enfrentaba múltiples cargos, incluyendo acecho infantil por internet, agresión sexual, indecencia sexual con un menor y posesión de pornografía infantil, informó el medio citado.

“Soy el padre que actuó para proteger a su hija”

Tras el arresto de Spencer, su esposa, Heather, lanzó la campaña GiveSendGo para apoyar a su esposo. Declaró que su hija había sido “seleccionada, manipulada y finalmente violada por el novio de una amiga de la familia”.

“Dejamos que el sistema judicial hiciera su trabajo. El monstruo que lastimó a nuestra hija fue acusado rápidamente, pero liberado aún más rápido con una fianza de $50,000 dólares”, añadió. “Estaba a la espera de comparecer ante el tribunal en diciembre por varios delitos graves relacionados con lo que le hizo a nuestra hija”.

Heather también describió los cargos contra su esposo como “indignantes” y lo calificó como un “héroe”, porque creía que su “hija no habría vuelto a casa si mi esposo no la hubiera encontrado”.

En el video para lanzar su campaña en Facebook Spencer señala, “Soy el padre que actuó para proteger a su hija cuando el sistema falló. Y a través de mi propia lucha por la justicia, he visto de primera mano las fallas de las fuerzas del orden y de nuestro tribunal de circuito. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras otros enfrentan estas mismas fallas”.

Además, afirmó que su campaña para postularse a sheriff del departamento que lo arrestó no se trata de él. “Se trata de cada padre, cada vecino, cada familia que merece sentirse seguro en sus hogares y en su comunidad… Se trata de restaurar la confianza donde los vecinos saben que las fuerzas del orden están de su lado y las familias saben que no se les dejará solos en un momento de necesidad”.

