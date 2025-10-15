Adolescente de EE.UU. es detenido por CBP durante 5 horas: estuvo esposado e incomunicado

Un adolescente estadounidense de 15 años fue detenido en Chicago por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras un operativo en el que, según sus familiares, fue esposado y trasladado sin explicación clara. Durante más de cinco horas, el joven permaneció retenido e incomunicado, sin acceso a un abogado ni posibilidad de contactar a su familia.

El abogado del joven, Antonio M. Romanucci, socio fundador de Romanucci & Blandin, consideró que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza y un ejemplo del trato desigual que enfrentan jóvenes de comunidades racializadas en procedimientos policiales.

Un arresto que desató indignación pública

De acuerdo con el testimonio de la familia y del equipo legal que los representa al medio Newsweek, el adolescente fue interceptado por agentes de CBP en el área este de Chicago durante un patrullaje cerca de las 12:30 p.m. (CST). Testigos aseguran que fue inmovilizado con bridas plásticas y llevado a una instalación federal, donde permaneció sin acceso a comunicación ni acompañamiento legal.

El adolescente habría admitido que participó en dicho enfrentamiento. Crédito: John Minchillo | AP

Los abogados del menor calificaron la detención como una “violación a los derechos constitucionales básicos”, argumentando que las autoridades actuaron sin justificación y fuera del marco legal aplicable a ciudadanos estadounidenses. Tras su liberación, la familia denunció que el episodio ha dejado secuelas emocionales y ha deteriorado la confianza del joven en las instituciones.

La versión oficial de las autoridades

Ante la controversia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció su versión de los hechos. Según el organismo, el operativo se originó tras un enfrentamiento con un grupo de personas que habría respondido con violencia a una intervención policial.

En ese contexto, el adolescente fue identificado como participante de los disturbios y detenido bajo sospecha de haber agredido a un agente durante el incidente al arrojar piedras y huevos.

El DHS sostuvo que el joven fue trasladado temporalmente a una oficina federal, donde reconoció su participación en el suceso. Aseguró además que contó con la presencia de un abogado antes de su liberación y que el procedimiento se llevó a cabo conforme a las normas vigentes. Pese a ello, el caso ha generado cuestionamientos sobre el trato otorgado a menores durante operativos migratorios y la falta de protocolos claros para garantizar su protección.

Críticas y debate sobre el alcance de la CBP

La detención se enmarca en un contexto de creciente tensión por la expansión de la presencia de CBP en zonas urbanas alejadas de la frontera. Diversas organizaciones advierten que la agencia actúa con amplias facultades, lo que ha dado lugar a episodios de abuso y detenciones arbitrarias.

El joven fue finalmente liberado sin cargos. Sin embargo, el despacho legal se encuentra realizando una investigación más a fondo de lo sucedido.

