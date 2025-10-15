EE.UU, aplicará una multa de $5,000 dólares por cruzar ilegalmente su frontera

La Embajada de EE.UU. en México anunció el miércoles que quienes cruzan la frontera sin documentos que lo autoricen, además de ser devueltos o detenidos por las autoridades migratorias, estarán sujetos a la aplicación de una multa de $5,000 dólares.

El portavoz de la embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, publicó el miércoles un video en X que “se aplicará una nueva multa de $5,000 dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”.

“Respeta la ley, si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias”, agregó Arizmendi.

🚨¡RESPETA LA LEY! 🚨

Si cruzas ilegalmente a 🇺🇸 enfrentarás graves consecuencias. #NiLoIntentes pic.twitter.com/LZTfTn07Yg — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 15, 2025

El anuncio de la multa fronteriza que equivale a unos 92,300 pesos mexicanos ocurre el mismo día en que USCIS informó que a partir de mañana jueves aplicará una tarifa de $1,000 dólares a los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias.

El cargo aplica “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción”, indicó USCIS en un comunicado.

La nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a través de este programa, incluidos aquellos que tienen una solicitud pendiente pero que aún no ha sido aprobada, con algunas excepciones, como emergencias médicas o asistencia a funerales.

La nueva tarifa del permiso de permanencia temporal sólo se cobrará cuando se haya aprobado conceder el permiso.

El 22 de agosto pasado, la Cancillería de México afirmó que los encuentros con inmigrantes en la frontera estadounidense bajaron un 91%, entre octubre de 2024, cuando comenzó el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y agosto de 2025.

Los encuentros con personas inmigrantes, tanto mexicanas como extranjeras, en la frontera con EE.UU., pasaron de 3,640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según el informe de la Cancillería.

Sigue leyendo:

· El permiso de viaje para inmigrantes aumenta a $1,000 dólares, confirmó USCIS

· USCIS podrá ordenar deportaciones sobre casos de Green Card y otras visas

· USCIS amplía forma de pago para peticiones migratorias