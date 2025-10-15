Barbie rinde homenaje al Día de Muertos con una edición inspirada en La Llorona

Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina, la empresa de juguetes y entretenimiento familiar, Mattel Inc., presentó la edición 2025 de su emblemática pieza de colección “Barbie Día de Muertos”, en esta ocasión haciendo un homenaje a una de las leyendas mexicanas más reconocidas a nivel mundial: La Llorona.

Este año, la historia de “La Llorona”, un pilar del folclore mexicano transmitido de generación en generación, cobra vida en esta muñeca de colección diseñada por Javi Meabe. Siguiendo la creencia colectiva del folklore mexicano, la muñeca porta un vestido blanco de encaje en capas con un corsé ajustado, acompañado de una falda azul y mangas voluminosas que evocan un aura espectral.

Barbie presenta la edición especial Día de Muertos inspirada en la leyenda de La Llorona. Crédito: Jason Tidwell | Cortesía

Además, sus manos muestran un delicado diseño esquelético, mientras que su cabeza está adornada con un tocado de rosas negras y un velo de encaje, complementado con maquillaje tradicional que refuerza el icónico carácter de la pieza de colección.

Por su parte, el empaque fue creado por Charis Ceniseroz y complementa la muñeca con un elegante fondo negro que hace referencia al misterio de La Llorona, con elementos de agua, neblina y acentos azulados que refuerzan la atmósfera enigmática de la leyenda.

Barbie presenta la edición especial Día de Muertos inspirada en la leyenda de La Llorona. Crédito: Jason Tidwell | Cortesía

La muñeca está basada en el modelo de cuerpo Muse con brazos articulados; no se sostiene por sí sola, por lo que incluye una base de exhibición y un certificado de autenticidad.

De acuerdo con el equipo de Mattel Inc., esta iniciativa es una manera de honrar la cultura mexicana y una de sus narrativas más perdurables, una leyenda que ha moldeado la identidad y la historia del país.

Barbie presenta la edición especial Día de Muertos inspirada en la leyenda de La Llorona. Crédito: Jason Tidwell | Cortesía

“La colección Barbie Día de Muertos sigue creciendo, celebrando tanto la tradición como las historias que definen el patrimonio cultural de México. Este año, nos inspira especialmente La Llorona, un hermoso símbolo cultural que continúa conectando generaciones“, comentó Rafael Álvarez, Director de Marketing de la categoría de Muñecas en Mattel.

“Barbie Día de Muertos 2025 Edición Premium: La Llorona” se encuentra disponible exclusivamente en El Palacio de Hierro, y en diversos puntos de venta. Para más información sobre disponibilidad, visita https://shop.mattel.com/es-mx.

Seguir leyendo:

• Barbie lanza muñeca inspirada en Ellen Ochoa, la primer mujer hispana en el espacio

• Cómo son las muñecas Barbie que podrías vender en $8,000

• Alexa Moreno, Venus Williams y otras deportistas tendrán su propia muñeca Barbie para inspirar a niñas