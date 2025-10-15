Desaparece una joven de 23 años en Filadelfia: detenido un sospechoso con antecedentes de secuestro

Un hombre de 21 años fue arrestado en Filadelfia en relación con la desaparición de Kada Scott, una auxiliar de enfermería de 23 años vista por última vez el 4 de octubre, pero las autoridades afirmaron que la investigación sigue abierta y la prioridad sigue siendo encontrarla con vida.

El sospechoso, identificado como Keon King, fue acusado de secuestro, según informó este miércoles el Departamento de Policía de Filadelfia. A pesar de la detención, el primer comisionado adjunto de operaciones de campo, John M. Stanford, afirmó que “aún queda mucho trabajo por hacer”.

“La prioridad número uno es localizar a la Sra. Scott”, subrayó Stanford.

Desaparecida tras salir del trabajo

Scott salió de su casa rumbo a su turno nocturno en un hogar de ancianos, pero no regresó ni completó su jornada. Su vehículo fue hallado en el estacionamiento del lugar, según confirmó la policía.

El capitán John Craig señaló que la desaparición generó una preocupación especial desde el inicio por las llamadas telefónicas inquietantes que la joven había recibido días antes.

“En los días previos a su desaparición, la Sra. Scott les contó a sus familiares y amigos que una persona desconocida la había estado acosando por teléfono”, explicó en declaraciones reseñadas por ABC News.

Último contacto con el sospechoso

La investigación reveló que Scott estaba en comunicación con King poco antes de desaparecer. La fiscal adjunta Ashley Kozlowski declaró que los investigadores creen que la joven se reunió con él poco después de salir de su trabajo.

“Creemos que el señor King es la última persona que estuvo en contacto con ella cuando se desconectó”, indicó Kozlowski.

La policía busca un Toyota Camry dorado metalizado del año 1999, con matrícula de Pensilvania MSX-0797, que podría estar vinculado al caso. El vehículo presenta daños en el parachoques delantero izquierdo.

Antecedentes del detenido

King ya había sido acusado de secuestro y estrangulamiento de una conocida a principios de este año, pero el caso fue desestimado tras la incomparecencia de un testigo.

Según Kozlowski, las autoridades han decidido reabrir los cargos previos tras su arresto por la desaparición de Scott.

Aunque el caso es investigado por la Unidad de Homicidios, la policía aclaró que no lo está tratando como una investigación de homicidio.

El padre de la joven, Kevin Scott, expresó su esperanza en declaraciones a ABC News.

“Ha sido extremadamente difícil. Confiamos en que está bien y que estará con nosotros lo antes posible. La encontraremos y, con suerte, no sufrirá ningún daño”, dijo.

La policía de Filadelfia pidió la colaboración del público y solicitó a cualquiera que tenga información que se comunique con las autoridades.

Sigue leyendo:

–Niño hispano se disparó fatalmente con un arma dejada debajo del sofá de su casa en Pensilvania

–Decapitó a su padre y mostró su cabeza en YouTube: el escalofriante caso de una familia en Pensilvania

–Niño de 3 años en Florida se disparó en el pie con el arma de su madre