Disparó a su exnovia y luego se quitó la vida en una estación de servicio en Texas

Un hombre disparó varias veces a su expareja la mañana de este miércoles y luego se quitó la vida dentro de una gasolinera en el área de Katy, en Texas, informó el alguacil del condado de Harris, Ed González.

El hecho se registró poco después de las 7:15 a. m., cuando ambos se reunieron en la zona de Mason Road, cada uno a bordo de su propio vehículo. De acuerdo con las autoridades, el agresor abrió fuego desde su auto contra la mujer y, tras el ataque, condujo hasta una estación Valero ubicada en Katy Freeway y Eldridge Parkway, donde entró al local y se disparó.

La víctima sigue en estado crítico

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital local, donde permanece en condición crítica, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Harris (HCSO).

El alguacil González señaló que, según la investigación preliminar, el hombre habría tenido la intención de enfrentarse con la policía, aunque ningún agente ni empleado de la gasolinera resultaron heridos.

“La información aún se encuentra en proceso de recopilación. Todo indica que se trata de un caso de violencia doméstica”, indicó González en su cuenta de X (antes Twitter).

Dos escenas bajo investigación

Las autoridades mantienen dos escenas activas: una en la cuadra 2200 de Mason Road, donde ocurrió el tiroteo inicial, y otra en la gasolinera de Katy Freeway, donde el sospechoso se quitó la vida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris continúa con las investigaciones para esclarecer el motivo del ataque y confirmar las identidades de los involucrados.

