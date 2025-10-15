Listado: los carros más difíciles de robar en Estados Unidos

En Estados Unidos, el automóvil es mucho más que un medio de transporte; es parte esencial de la vida cotidiana. Pero esa dependencia también lo convierte en blanco de delincuentes cada vez más sofisticados. Ante este escenario, los fabricantes han respondido con una carrera tecnológica que busca no solo mejorar el rendimiento y la eficiencia, sino también blindar los vehículos frente a los intentos de robo.

Lee también: Cobertura contra colisión: cómo protege tu auto en EE.UU.

A medida que los métodos tradicionales quedaron obsoletos —forzar una cerradura o empalmar cables ya no funciona—, los autos modernos se han convertido en auténticas fortalezas sobre ruedas. Los sistemas de inmovilización electrónica, las llaves inteligentes y la conectividad permanente son ahora las armas principales en la lucha contra el robo.

Puedes leer: Magistral: un Rolls-Royce en homenaje a un perro sí existe

Según el National Insurance Crime Bureau (NICB), las cifras de robos han aumentado en algunas regiones del país, pero también ha crecido el número de vehículos imposibles de vulnerar. Los modelos más recientes incorporan mecanismos que combinan software avanzado y comunicación cifrada, haciendo casi imposible arrancarlos sin la llave original o sin autorización remota del propietario.

La revolución digital: llaves que piensan por sí solas

Uno de los avances más significativos en la seguridad automotriz es el inmovilizador electrónico, un sistema que evita que el motor arranque si la llave no transmite la señal correcta. En los modelos más modernos, esta verificación se basa en un chip que se comunica directamente con el vehículo, estableciendo un código único en cada encendido.

Marcas premium como BMW, Mercedes-Benz y Audi han elevado este principio con tecnologías aún más complejas. Sus llaves inteligentes utilizan códigos dinámicos encriptados que cambian con cada uso, una medida que inutiliza los intentos de clonación de señal. Si un ladrón intenta copiar el código, el sistema detecta que está desactualizado y bloquea el acceso automáticamente.

Además, algunos de estos vehículos integran alertas en tiempo real y sistemas de geolocalización que informan al propietario si alguien intenta abrir el auto sin autorización. Este nivel de protección, antes reservado para modelos de lujo, comienza a extenderse a segmentos más accesibles, marcando un nuevo estándar de seguridad en la industria.

El Tesla Model Q podría ser parecido al Tesla Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla y los eléctricos: vigilancia 24/7 desde la nube

Entre los autos más difíciles de robar en Estados Unidos, los eléctricos ocupan un lugar destacado. En especial, Tesla se ha consolidado como líder gracias a su enfoque en la conectividad total. Cada vehículo de la marca está enlazado permanentemente con los servidores de la compañía y con la aplicación móvil del propietario, lo que crea una red de vigilancia constante.

El conocido Modo Centinela transforma las cámaras externas en un sistema de seguridad activo: detecta movimiento, graba video y envía alertas instantáneas al teléfono del dueño. Si alguien intenta abrir o dañar el vehículo, el sistema reacciona en segundos.

Además, los Tesla están protegidos por un rastreo GPS continuo que permite localizar el automóvil en tiempo real. En varios casos, los propietarios han recuperado sus autos en cuestión de horas, gracias a la colaboración con las autoridades y la posibilidad de desactivar funciones remotamente.

Este tipo de conectividad convierte a los eléctricos en una pesadilla para los ladrones. Marcas como Porsche, BMW y Polestar también han integrado protocolos de seguridad digital similares, priorizando la prevención y la rápida respuesta ante cualquier intento de robo.

El lujoso Mercedes CLA Shooting Brake. Crédito: Mercedes. Crédito: Cortesía

Telemática y asistencia: la nueva frontera del rastreo inteligente

Otra capa esencial en la protección moderna son los servicios telemáticos. Fabricantes como General Motors, Ford y Stellantis (grupo que incluye Jeep, Dodge, Ram y Chrysler) han desarrollado plataformas que conectan el vehículo con centros de monitoreo especializados.

Sistemas como OnStar, FordPass Connect y Uconnect permiten rastrear la ubicación exacta del auto mediante GPS y, en caso de robo, pueden colaborar directamente con la policía para inmovilizarlo y facilitar su recuperación. En la práctica, estos servicios funcionan como una extensión digital del sistema de alarma tradicional, pero con una eficacia mucho mayor.

Volvo, reconocida por su enfoque en la seguridad integral, también ha incorporado funciones que no solo permiten el rastreo, sino que pueden detener el motor de manera remota si se confirma un robo. Esta combinación de telemetría, inteligencia de datos y asistencia automatizada hace que muchos de sus modelos sean considerados entre los más seguros del mercado.

Audi E5 Sportback. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Cómo elegir un auto difícil de robar

Los expertos en seguridad automotriz recomiendan fijarse en ciertos aspectos antes de adquirir un vehículo nuevo, especialmente si se vive en zonas con alta incidencia de robos. Estos son algunos de los elementos que marcan la diferencia:

Llaves encriptadas y comunicación dinámica: Marcas como BMW, Mercedes-Benz y Audi lideran con sistemas de cifrado que bloquean cualquier intento de clonación de señal.

Conectividad constante y monitoreo remoto: Tesla y otros eléctricos ofrecen vigilancia continua, alertas móviles y posibilidad de control remoto del vehículo.

Telemática avanzada: Vehículos equipados con OnStar, FordPass o Uconnect permiten rastreo en tiempo real y colaboración directa con las autoridades.

Inmovilizadores reforzados: Aunque muchos autos modernos incluyen este sistema, algunos suman modos de suspensión que cortan señales innecesarias cuando el vehículo está estacionado.

Actualizaciones de software: Marcas como Volvo mantienen sus vehículos protegidos con actualizaciones periódicas, asegurando que las defensas digitales estén siempre al día.

El robo de autos sigue siendo un problema en varias ciudades del país, pero las estadísticas muestran que los avances tecnológicos están inclinando la balanza a favor de los propietarios. Lo que antes era una carrera entre ladrones e ingenieros, hoy es un terreno donde el software y la inteligencia artificial llevan la delantera.

Seguir leyendo:

Ford dice “no” a Apple CarPlay Ultra por control excesivo

¿Qué auto nuevo rinde más por tu dinero en EE.UU.?

Nissan le gana a Tesla con el eléctrico más barato