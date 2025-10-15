REI anuncia el cierre de 3 tiendas en 2026

A través de un comunicado, la cadena minorista reconocida por la venta de artículos para actividades al aire libre, REI anunció el cierre de unas tres tiendas en Estados Unidos para el próximo año.

“Estamos profundamente agradecidos a nuestros equipos, socios y clientes, y a las comunidades de las tiendas por su apoyo a lo largo de los años. A medida que evolucionan los mercados y las necesidades de los clientes, debemos adaptarnos para que la cooperativa alcance el éxito a largo plazo. Continuaremos atendiendo a socios y clientes en estas ubicaciones hasta su cierre, así como en nuestras otras tiendas en las regiones de Nueva York y Boston”, declaró la compañía en el anuncio.

En este sentido, el minorista indicó que las tres tiendas que cerrarán están ubicadas en Boston, Nueva York y Nueva Jersey, esto debido a la caída de las ventas tras los cambios en los consumidores estadounidenses.

Al respecto, el anterior director ejecutivo de REI, Eric Artz declaró que “el comercio minorista especializado en artículos para actividades al aire libre ha experimentado cuatro trimestres de descenso, y esa tendencia se ha agravado. La cooperativa ha seguido enfrentándose a dificultades, registrando una pérdida neta de $156,4 millones de dólares en 2024. Los ingresos cayeron un 6,2 % con respecto al año anterior”, dijo.

Además, detalló cuándo se efectuarán dichos cierres:

Paramus, Nueva Jersey: los primeros tres meses de 2026.

Boston: a finales de 2026.

Nueva York: cerrará a fines de 2026.

La empresa con sede principal en Seattle cuenta actualmente con unas 190 ubicaciones y más de 25 millones de miembros; y para seguir llamando la atención de los consumidores Mary Beth Laughton, la nueva directora ejecutiva de REI ha presentado un plan estratégico. “Hacer estos cambios no será fácil; requerirán que nos transformemos fundamentalmente, tomemos decisiones difíciles y evolucionemos la forma en que trabajamos en los próximos años”, dijo.

REI no es la única minorista que este año ha presentado caída en sus ventas y fuertes desafíos financieros, otras cadenas de ventas de artículos deportivos también han tenido que cerrar sus tiendas, y esto se debe a que la confianza el consumidor especialmente el de bajos ingresos ha caído un 2% en comparación con el año pasado.

Sigue leyendo: