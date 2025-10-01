Walmart anunció la eliminación de aditivos dañinos de sus productos

La cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart anunció este miércoles que suspenderá el uso de aditivos y colorantes sintéticos en los alimentos de sus propias marcas como Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y Bettergoods.

La compañía mencionó que el objetivo es aumentar la calidad de sus alimentos y productos, por esa razón en más de 1,000 artículos de la marca se impondrá el cambio. Al respecto, John Furner, director ejecutivo de Walmart US, comentó en un comunicado “nuestros clientes nos han dicho que desean productos elaborados con ingredientes más sencillos y familiares, y los hemos escuchado”, dijo.

Por lo que se dejará de usar el nitrato de potasio, nitrito de potasio y bisulfito de potasio en carnes procesadas, así como los colorantes y aditivos en snacks salados, alimentos horneados, bebidas energéticas, aderezos para ensaladas, glaseados, entre otros además de eliminar el ftalato, sustancia química utilizada para flexibilizar el plástico, esta medida espera aplicarse para 2027.

Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports mencionó que “Walmart siendo líder en la distribución de alimentos en Estados Unidos, su medida tendrá un impacto significativo en el mercado y en la seguridad de los alimentos que muchos estadounidenses compran para sus familias”, dijo.

De acuerdo con un informe del minorista, semanalmente atiende a unos 250 millones de consumidores, por lo tanto, esta decisión no solo se alinea con su objetivo de ser más transparente en cuanto a los ingredientes que contienen sus marcas de alimentos, sino también una manera de mantenerse en constante cambio con las preferencias más saludables de sus clientes.

