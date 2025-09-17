Los 9 alimentos congelados más deliciosos de Trader Joe’s

Si bien, en los supermercados y mercados agrícolas se pueden encontrar variedad de alimentos frescos en las cadenas minoristas como Trader Joe’s también se consigue alimentos de alta calidad fáciles preparar y lo mejor de todo sin gastarse una fortuna.

En las tiendas de Trader Joe’s, por ejemplo; se consiguen en sus anaqueles alimentos congelados que están listos en cuestión de minutos en freidora de aire, horno o microondas ahorrando tiempo y dinero.

Es por esa razón que aquí te dejamos una lista de lo que puedes adquirir y sus precios para ajustarlo a tu presupuesto:

Mini croissants: su costo es de $5,99 dólares por 12 onzas tardan 30 minutos en hornearse y son perfectos para el desayuno.

Ñoquis de coliflor: su costo es de $3.29 dólares por 12 onzas, son ideales para almuerzos o cenas fáciles y rápidas.

Tarta de queso estilo delicatessen de Nueva York: tiene un precio de $7,99 dólares por 30 onzas, deliciosa e ideal para un postre se puede combinar con nata o frutos rojos.

Tazón de fideos picantes con cacahuete y pollo: su costo es de $3.49 dólares por 10.8 onzas.

Tortitas de salchicha sin carne para el desayuno: su precio es de $3,99 dólares por 8 onzas.

Arroz de coliflor orgánico: tiene un precio de $2.29 dólares por 12 onzas es fácil de preparar y se puede acompañar con proteína.

Guisantes pequeños: su costo es de $1,79 dólares por 16 onzas.

Pan plano de champiñones y trufa negra: tiene un precio de $5.49 dólares por 9 onzas, se tarda en solo 10 minutos en el horno.

Sándwiches de helado de café crujiente con brownie: su costo es de $4,79 dólares por 10 onzas líquidas, ideal para una merienda o postre.

