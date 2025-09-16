Bed Bath & Beyond compra Kirkland’s Home por $10 millones

La icónica cadena de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond concretó una jugada clave para su regreso al mercado. La empresa anunció el 15 de septiembre de 2025 la compra de la marca Kirkland’s Home y otros activos relacionados por un monto total de $10 millones de dólares, en una operación estratégica que apunta a acelerar su plan de expansión a nivel nacional.

La adquisición, realizada a través de un acuerdo con The Brand House Collective, marca un paso decisivo en la recuperación de Bed Bath & Beyond, que busca reposicionarse tras haber cerrado todas sus tiendas y declarado bancarrota en 2023.

Ahora, con una nueva visión empresarial y liderazgo renovado, la compañía se propone abrir nuevas tiendas físicas en vecindarios estratégicos, aprovechando la infraestructura existente de Kirkland’s Home.

Aunque la compañía no ha revelado cuáles serán las ubicaciones específicas que se transformarán, ya confirmó que muchos de los establecimientos de Kirkland’s Home serán reconvertidos en tiendas Bed Bath & Beyond. Esta acción forma parte de su ambicioso plan de abrir hasta 300 tiendas pequeñas y medianas en distintos vecindarios del país.

“El entusiasmo por la marca Bed Bath & Beyond ha sido innegable con la primera de muchas conversiones de tiendas”, declaró Marcus Lemonis, presidente ejecutivo de Bed Bath & Beyond, Inc., en el comunicado oficial.

Además de transformar tiendas, la compañía planea llevar la marca Kirkland’s Home al canal mayorista, con el objetivo de extender su presencia en tiendas independientes de todo el país. Con casi seis décadas de historia en la venta de decoración estacional y mobiliario para el hogar, Kirkland’s ahora tendrá una segunda vida en un nuevo modelo de negocio, generando ingresos recurrentes a través del mercado mayorista.

Este movimiento también permite a Bed Bath & Beyond diversificar sus fuentes de ingreso, apostando no solo por las ventas al por menor, sino también por asociaciones estratégicas con minoristas independientes que buscan productos decorativos con reconocimiento de marca.

A pesar de este impulso de expansión, California queda fuera del mapa en cuanto a tiendas físicas. Bed Bath & Beyond confirmó que no abrirá establecimientos en ese estado, donde vive más del 10% de la población de EE.UU. Según Lemonis, los residentes californianos serán atendidos exclusivamente a través de envíos a domicilio.

La decisión generó comentarios por parte de la oficina del gobernador Gavin Newsom, quienes les desearon éxito a la marca, a pesar de su decisión.

“Después de su bancarrota y el cierre de todas las tiendas, como la mayoría de los estadounidenses, pensamos que Bed Bath & Beyond ya no existía”, comentó la oficina del gobernador de California. “Les deseamos suerte en sus esfuerzos por volver a ser relevantes”.

No obstante, para Lemonis, los comentarios del gobernador en redes sociales son muestras de otro tipo de intención, que no es la de felicitarlos.

“Apuntamos a abrir 300 tiendas pequeñas y medianas en vecindarios gracias a nuestra inversión en Kirkland’s. Usted es un hombre inteligente y sé que su comentario refleja frustración”, escribió Lemonis en X.

La reapertura del primer local bajo el nuevo concepto Bed Bath & Beyond Home se realizó el pasado 8 de agosto cerca de Nashville, Tennessee. Esta tienda marcó el inicio del regreso paulatino de una de las marcas más reconocidas por los consumidores estadounidenses en artículos para el hogar.

Con esta compra, Bed Bath & Beyond no solo asegura un portafolio de tiendas listas para relanzar, sino también el respaldo de una marca como Kirkland’s, con fuerte presencia en el sur del país y reconocimiento entre consumidores de decoración estacional.

También te puede interesar: