Amazon oferta altavoz portátil de $200 por solo $36 dólares

El gigante del comercio electrónico, Amazon cada cierto tiempo oferta en su plataforma artículos y productos de las marcas favoritas de los consumidores y para esta temporada tiene en descuento un equipo de sonido que de seguro no te querrás perder.

Se trata del Altavoz Bluetooth portátil Matast que anteriormente tenía un precio de $200 dólares y ahora tan solo cuesta $36 dólares. Según el minorista este equipo es perfecto para camping, día de playa o celebraciones al aire libre ya que es resiste con un volumen potente, luces y conexión inalámbrica que recrea un ambiente ideal.

Amazon detalla en la descripción del producto que este Altavoz pesa menos de 1,3 kg, es compacto y fácil de trasladar, tiene una resistencia al agua IPX6, la conectividad Bluetooth 5.3 es con dispositivos compatibles como: smartphones, tablets o portátiles a una distancia de hasta 10 metros, la duración de la batería es de 24 horas, cuenta con siete colores de luz ambiental, un asa portátil, carga USB-C y un micrófono incorporado.

Hasta los momentos, este Altavoz de la marca Matast tiene buenas calificaciones por parte de los consumidores de Amazon quienes han dejado comentarios en la plataforma del minorista. “Es ligero, fácil de enganchar a la mochila y crea el ambiente perfecto para disfrutar de la naturaleza”, escribió un comprador.

