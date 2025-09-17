¿Cómo dejar de lado los productos comestibles caros y mantener un presupuesto ajustado?

Ante los altos costos de bienes y servicios que vienen enfrentando los estadounidenses desde el 2022 con el disparo de la inflación hasta su máximo histórico de 9.1%, muchos consumidores todavía resienten en sus bolsillos los elevados precios, es por eso por lo que gran parte de los hogares buscan ajustar sus presupuestos especialmente si se trata de gastos discrecionales.

El elevado costo de vida ha llevado a las familias estadounidenses a frenar el gasto y administrar mejor sus ingresos para llegar a fin de mes y una de las formas de hacerlo es en las facturas del supermercado.

Sin embargo, aunque los elevados costos pesan sobre el presupuesto familiar hay maneras de ahorrar dinero en la ida al minorista sin necesidad de privarse de los artículos esenciales, solo basta con aplicar algunas estrategias de compra.

Hacer un presupuesto

Lo primero que indican los expertos en compras minoristas es que antes de salir de casa se debe realizar un presupuesto y detallar en una lista los artículos que realmente se necesitan de esta manera se evitará gastar más y divagar en el supermercado.

Comparar precio

Otro consejo que se debe aplicar es comparar precios entre minoristas como en marcas del supermercado, el mismo producto puede llegar a variar de costo de un lugar a otro y de un fabricante a otro.

Compras al mayor

Hay cadenas y supermercados que cuenta con membresías, muchas de ellas tienen suscripciones asequibles y la ventaja es que se puede ahorrar mucho dinero comprando en grandes cantidades cuando se tiene una familia numerosa.

Evitar los gastos hormigas

Para los expertos en finanzas los “gastos hormigas” son aquellos consumos o compras tan sutiles que acaban volviéndose rentables y al final de mes terminan siendo cifras cuantiosas, lo mejor es siempre mantenerse bajo un presupuesto.

Aprovechar las ofertas

Finalmente, se aconseja estar al tanto de las ofertas y descuentos de temporada que tienen las cadenas minoristas, tiendas y supermercados, en ellas se puede ahorrar mucho dinero.

