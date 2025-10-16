Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, jueves 16 de octubre de 2025

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este jueves 16 de octubre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre la Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-47 Sur entre la Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd. SR-47 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y la Ruta 47 Freeway.

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-47 Norte entre Gaffey St y la Ruta 47 Freeway. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la SR-14 Sur entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M. SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Este entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Norte entre Avenue J y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). SR-14 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la SR-14 Oeste entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St.

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St. I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1).

: Cerrado al tráfico en la rampa de salida de la I-710 Norte entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Este/Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Norte entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Sur entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710 : Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710). I-710: Cerrado al tráfico en la rampa de entrada de la I-710 Oeste entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710).

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.