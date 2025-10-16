Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 16 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este jueves 16 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.44 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.06 y 18.06 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un precio de 18.44 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.15 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su línea esperada que es cotizar en positivo. Tras mantener ayer al alza, hoy su valor es de 499.31 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 63.05 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.44 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.15 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 499.31 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.05 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.