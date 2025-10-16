Consulado de EE.UU. en Baja California emite alerta tras ataque a fiscalía en Tijuana
El Consulado de EE.UU. en Tijuana emitió una alerta de seguridad tras un ataque con drones contra la Fiscalía de Baja California, que dejó daños materiales
El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad la noche del miércoles, luego de un ataque con explosivos presuntamente lanzados desde drones contra las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana.
El ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas (tiempo local) en la unidad antisecuestros de la FGE, dejando daños materiales en las instalaciones y en varios vehículos, aunque no se reportaron heridos. Las autoridades confirmaron la presencia de lo que podrían ser vestigios de artefactos explosivos, y el área fue asegurada mientras se realizaban investigaciones.
Consulado de EE.UU. emitió alerta
En su comunicado, el Consulado de EE.UU. instó a los ciudadanos estadounidenses a evitar la zona y a seguir las actualizaciones de los medios locales. También ofreció números de emergencia y detalles de contacto para asistencia consular, tanto en México como en los Estados Unidos.
Este ataque se suma a una serie de incidentes recientes en los que se han utilizado drones y explosivos en México, lo que ha elevado las alertas diplomáticas sobre el crimen organizado en diversas entidades, incluidos Baja California, Tamaulipas y Guerrero.
Ataques con drones en México
La Embajada de EE.UU. ha estado emitiendo alertas regionales desde principios de 2025 debido al incremento de ataques con artefactos explosivos y drones. La vigilancia sobre el crimen organizado se ha intensificado en estados como Michoacán, Sinaloa, y Colima, entre otros.
El ataque a la Fiscalía de Baja California fue confirmado por medios locales que reportaron la presencia de drones sobrevolando el área en el momento del incidente. La FGE, por su parte, reiteró su compromiso con la investigación y la justicia, destacando que el ataque no afectó la operación de la institución.
Este evento resalta el creciente uso de tecnología en ataques a instalaciones de justicia en México, lo que ha generado una mayor preocupación tanto en las autoridades locales como en las representaciones diplomáticas extranjeras.
