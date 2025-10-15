Asesinatos en la CDMX: artistas extranjeros y funcionarios entre las víctimas en los últimos meses

En el primer año del gobierno de Clara Brugada, alcaldesa morenista de la Ciudad de México (CDMX), la capital ha sido escenario de al menos 12 ataques de alto perfil que han dejado un saldo de 17 muertes. Entre las víctimas, destacan políticos, abogados, transportistas, artistas e influencers. La mayoría de estos crímenes ocurrieron en la vía pública y en lugares muy concurridos, a plena luz del día, lo que genera una grave preocupación sobre la creciente inseguridad en la ciudad.

A pesar de que en siete de estos casos se han logrado detenciones de sospechosos, el avance en las investigaciones ha sido limitado. Solo en uno de estos hechos se ha informado sobre la captura de una presunta autora intelectual.

Atentado a Diana Sánchez Barrios

El 17 de octubre de 2024, Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes y diputada local, fue víctima de un atentado en pleno Centro Histórico. El ataque, que se produjo solo 12 días después de que Clara Brugada asumiera el cargo, dejó a Sánchez Barrios gravemente herida, aunque sobrevivió a los disparos. Lamentablemente, dos de sus acompañantes murieron como resultado del ataque.

El mismo día, fue asesinada la abogada penalista Oralia Pérez, quien fue ultimada a tiros cerca de Parque Delta, en el cruce de Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán. En este caso, las autoridades lograron detener a seis personas, incluidas a la presunta autora intelectual del crimen.

Asesinatos en pleno día

El 4 de diciembre de 2024, Jesús Pérez Alvear, promotor artístico y presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue asesinado mientras disfrutaba de una comida en un restaurante lleno de gente en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital.

Matan a colaboradores de Clara Brugada

En este años, el primer crimen de alto nivel que se registró fuue el pasado 20 de mayo, a plena mañana. Un hombre armado mató a Ximena Guzmán y José Muñoz, dos colaboradores cercanos de Clara Brugada. Las víctimas se encotraban en auto estacionacio en la Calzada de Tlalpan, al surponiente de la caputal del país

Aunque se han detenido a 13 personas, los responsables materiales e intelectuales aún siguen sin ser identificados.

B-King y Regio Clow

Los artistas colombianos B-King y el DJ Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre al salir de un gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas del país, un día después fueron hallados muertos en el Estado de México.

Previo a que se diera a conocer el hallazgo, el presidente de Colombia le pidió ayuda a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum para localizar con vida a los jóvenes artistas.

Micky Hair asesinado en Polanco

Pero en los últimos 15 días, la violencia ha alcanzado a figuras prominentes de la sociedad y el entretenimiento. El 30 de septiembre, en las exclusivas calles de Mazaryk y Moliere, el estilista de celebridades Miguel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair fue asesinado frente a su negocio.

Fede Dorcaz

El 9 de octubre, el actor y cantante argentino Federico Dorcazberro fue asesinado a tiros mientras viajaba en su camioneta de alta gama en Periférico, al sur de la Ciudad de México.

Ataque y asesinato de funcionario

Cuatro días después, José Carlos Acosta, un agente de la policía de la Coordinación de Secuestros, fue asesinado en una cafetería de Iztapalapa.

Balean al abogado David Cohen

La tarde del pasado lunes 12 de octubre, el abogado David Cohen Sacal, defensor de ex directivos de Cruz Azul, y de algunos famosos como el actor Sebastián Rulli, fue atacado al salir de los juzgados en la Ciudad de México.

Los hechos se registraron en la llamada Ciudad Judicial, una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México.

Cohen Sacal, quien había representado a figuras de alto perfil como Víctor Garcés y Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, fue ejecutado en plena vía pública, en un ataque directo

