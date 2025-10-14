Muere David Cohen, abogado del exdirector del Cruz Azul y Sebastián Rulli, tras ser atacado a tiros en la Ciudad de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien fue atacado a tiros la tarde del lunes frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Tenía 48 años.



En un comunicado, la fiscalía informó que el litigante falleció en los primeros minutos del martes 14 de octubre, mientras recibía atención médica en un hospital privado de la capital.



“La víctima perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego”, señaló la institución.



Según las investigaciones preliminares, el ataque fue directo. Un joven de 19 años identificado como Héctor “N” se aproximó al abogado y le disparó a corta distancia en las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, sobre avenida Niños Héroes y calle Doctor Claudio Bernard, en la zona centro de la Ciudad de México.

Con inmensa tristeza, nos enteramos de la muerte de David Cohen Sacal.

La situación que estamos viviendo en México, es realmente grave.

Matan porque pueden matar.

No hay nada ni nadie que los detenga. La autoridad no existe, estamos indefensos,

FF pic.twitter.com/gqKcMEZ3yY — Fernanda Familiar (@qtf) October 14, 2025

Capturan a atacante de David Cohen

Un agente de la Policía de Investigación (PDI) intervino de inmediato, repelió la agresión y logró detener al atacante, quien permanece hospitalizado bajo custodia.



Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al ataque, con personal de Protección Civil auxiliando al abogado. En una de las grabaciones se escucha a un testigo decir: “Es un abogado. Trae traje”, mientras la víctima yace herida en el suelo.



Las autoridades capitalinas analizan las cámaras de videovigilancia para esclarecer el móvil del atentado. Hasta ahora, la fiscalía no ha informado sobre el motivo del ataque.

¿Quién era David Cohen?

David Cohen Sacal fue socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), especializado en litigio civil, mercantil y corporativo.

Representó a figuras públicas como Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul; al actor Sebastián Rulli, en una demanda por uso indebido de imagen; y al exfutbolista Salvador Carmona en su disputa contra la Federación Mexicana de Futbol.



Además, fue catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, donde impartió Derecho Procesal Civil. Era reconocido por su trabajo en casos de alto perfil y por su participación en temas de amparo, propiedad y controversias corporativas.



La FGJCDMX confirmó que continuará con las investigaciones mientras el presunto agresor se mantiene bajo vigilancia médica.

El senador Manuel Velasco lamentó la muerte del abogado David Cohen.

Con mucha tristeza despedimos a nuestro querido amigo David Cohen. Nos duele en el alma tu partida repentina y dejas en nosotros el recuerdo de tu amistad, la pasión por tu profesión y el amor inquebrantable a tu familia. Te abrazamos hasta el cielo. Descansa en paz.🕊️ pic.twitter.com/s7i9duNjKb — Manuel Velasco (@VelascoM_) October 14, 2025

