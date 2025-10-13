Capturan en Tabasco a “El Niño Sicario, líder criminal de 14 años, portaba subametralladora
Las autoridades del esado de Tabasco informaon que la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en coordinación con el comando “Tiburón”, arrestó a un adolescente de 14 años, identificado como “El Niño Sicario”, presunto líder de una célula criminal dedicada al secuestro, homicidio y tráfico de drogas en la región insular de Tabasco.
La detención se efectuó en la ranchería Corregidora, quinta sección del municipio Centro, cuando el joven y otro sujeto, conocido como “El Chuncho”, fueron sorprendidos mientras intentaban incendiar un inmueble.
“El Niño Sicario” vinculado a secuestros y asesinatos
Al verse sorprendidos por las autoridades, “El Niño Sicario” intentó disparar un arma tipo Uzi, calibre 9 mm, que se trabó, facilitando su captura sin que se registraran heridos.
En el operativo también se aseguraron una mochila con dosis de marihuana y cristal, además de cartulinas con mensajes intimidatorios dirigidos a grupos rivales. Durante la revisión del teléfono celular del menor, los agentes localizaron videos que evidencian la presunta participación del joven en secuestros y asesinatos, incluyendo imágenes de una víctima enterrada en una casa de seguridad del municipio de Paraíso.
“El Chuncho”, detenido junto al menor, operaba bajo las órdenes de un sicario recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), confirmaron las autoridades. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones.
Menores vinculados al narco
Expertos y organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advierten que miles de niños y adolescentes han sido incorporados en actividades delictivas, con métodos que incluyen la manipulación a través de redes sociales y videojuegos.
La realidad de “El Niño Sicario” guarda similitudes con casos emblemáticos como el de “El Ponchis” y “Juanito Pistolas”, jóvenes sicarios que han sido parte de grupos delictivos organizados y cuyas historias evidencian la complejidad y gravedad del fenómeno de la violencia juvenil vinculada al narcotráfico.
