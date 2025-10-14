Sheinbaum recorre Hidalgo y Querétaro tras lluvias: promete apoyo a damnificados en medio de protestas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió los estados de Hidalgo y Querétaro, donde las lluvias recientes dejaron graves afectaciones, damnificados e incomunicación en decenas de comunidades. Su visita se dio en medio de protestas por la falta de apoyos en las zonas más afectadas.

En Pachuca, capital de Hidalgo, Sheinbaum supervisó la tarde del lunes las labores de emergencia en el centro de comando instalado en el aeropuerto local, desde donde se distribuyen víveres y ayuda humanitaria. Más tarde, la mandataria sobrevoló en helicóptero las zonas más dañadas, según se observa en un video que compartió en sus redes sociales.

Recorrido entre protestas

Mientras tanto, decenas de personas protestaron frente al Palacio de Gobierno estatal para exigir que se aceleren las labores de rescate y apoyo en localidades serranas. Los manifestantes aseguraron que cientos de familias permanecen incomunicadas desde el jueves pasado.

La presidenta inició su recorrido del día en Querétaro, donde visitó a pie comunidades como Pinal de Amoles y Puente de Dios. “Nos comprometimos a apoyar a todas y todos”, escribió en su cuenta de X, acompañando el mensaje con imágenes de su visita.

Anuncia censo a los afectados por lluvias

El domingo, Sheinbaum había estado en Puebla y Veracruz, donde lanzó un censo nacional de damnificados para distribuir apoyos directos. “No dejaremos a nadie desamparado”, aseguró entonces.

Durante su paso por Veracruz, fue increpada por habitantes que denunciaron la desaparición de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) tras el desbordamiento del río Cazones. Los manifestantes la acusaron de encubrir los casos, al grito de “¿Dónde están?” y “Ya huele a muerto”. Sheinbaum respondió: “No vamos a ocultar nada”.

Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población. pic.twitter.com/7i9cYEvVM5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 14, 2025

La comunidad universitaria convocó una megamarcha para el 17 de octubre en Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Orizaba y Coatzacoalcos, “por la justicia y memoria” de sus compañeros desaparecidos.

Según reportes oficiales, las lluvias torrenciales registradas del 6 al 9 de octubre han dejado 64 muertos y 65 desaparecidos en el centro y este del país. El Gobierno federal afirma contar con recursos suficientes para atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

