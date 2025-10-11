Reportan al menos 29 muertos en México por lluvias e inundaciones

Al menos 29 muertos y 15 desaparecidos es el saldo preliminar que dejaron las intensas lluvias de los últimos dos días en México, principalmente para estados del centro y oriente del país.

Las víctimas mortales se han reportado en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz.

Autoridades de Protección Civil reportaron durante la noche afectaciones en alrededor de 80 municipios del país y 171,000 sin servicio de energía eléctrica.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, reportó al menos 16 fallecidos por derrumbes y 8 desaparecidos.

“Esta es una situación, pues, digamos, que no está programada. La naturaleza así juega estas situaciones”, consideró el mandatario estatal.

I hope the governor of Veracruz is safe — yes, she is. She confirmed that four people died due to flooding on October 10.- AVC Noticias



📍 Poza Rica, Veracruz, Mexico. pic.twitter.com/8Q3d29pHRq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2025

En Puebla, la cifra de fallecidos se elevó a nueve, como consecuencia de deslaves de cerros que sepultaron viviendas en la Sierra Norte del estado, según informó el Gobierno del estado.

Sin embargo, las autoridades precisaron que la cifra podría modificarse en las próximas horas debido a que una decena de personas, que se encontraban en las viviendas afectadas, aún están en calidad de desaparecidas.

En Veracruz, 38 municipios fueron afectados, especialmente Álamo y Poza Rica, por el desbordamiento un río. Un policía que auxiliaba a los damnificados resultó muerto y otra persona más también falleció.

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que reforzarán la atención este fin de semana ante los efectos de la tormenta tropical Raymond en el Pacífico, por lo que se prevé que toque tierra en las próximas horas en Baja California Sur como depresión tropical.

