Huracán Priscilla golpea el oeste de México con intensas lluvias y fuertes vientos

El huracán Priscilla avanza frente a las costas del Pacífico mexicano con vientos de hasta 140 km/h, provocando lluvias intensas, marejadas peligrosas y la suspensión de clases en Baja California Sur. Las autoridades han habilitado albergues en Los Cabos y La Paz, mientras la tormenta podría alcanzar la categoría 2 antes de comenzar a debilitarse.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, informó que Priscilla se encontraba el lunes a unas 205 millas (330 kilómetros) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos sostenidos de 85 mph (140 kph).

El organismo emitió un aviso de tormenta tropical para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, por la posibilidad de condiciones adversas durante las próximas horas.

Lluvias e inundaciones en varios estados

Los meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores del huracán podrían dejar hasta 10 centímetros de lluvia en regiones del suroeste mexicano, principalmente en los estados de Michoacán y Colima, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El oleaje intenso de Priscilla ya impacta las costas del Pacífico, con corrientes de resaca potencialmente mortales, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ante el avance de la tormenta, el gobierno estatal suspendió las clases a partir del martes en todos los centros educativos de Los Cabos y La Paz.

También se habilitaron al menos 12 albergues temporales en Los Cabos para resguardar a las personas que habitan en zonas vulnerables.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y evitar salir de sus viviendas durante el paso del huracán.

Se espera debilitamiento gradual

El NHC prevé que Priscilla alcance la categoría 2 durante el lunes por la noche o el martes temprano, antes de comenzar un lento proceso de debilitamiento a medida que se aleje hacia el noroeste.

Mientras tanto, la tormenta tropical Octave, situada a 1,350 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California, continúa perdiendo fuerza sin representar riesgo para tierra firme.

Protección Civil mantiene una alerta preventiva en la región del Pacífico y recordó que el mar podría permanecer agitado incluso después de que Priscilla se aleje del territorio mexicano.

