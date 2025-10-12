Intensas lluvias en varios estados de México dejan más de 40 muertos y graves daños

Al menos 41 muertos y una estela de destrucción, con deslaves, derrumbes e inundaciones, son el saldo de las intensas lluvias que se han desatado sobre México desde el pasado jueves, informó el gobierno federal.

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad federal informó que subió a 41 la cifra de personas fallecidas en los centrales estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz (este).

Estas precipitaciones se presentan al final de la temporada húmeda, luego de que un sistema tropical del Golfo de México ingresó por el este a la Sierra Madre Oriental, lo que favoreció las precipitaciones, según meteorólogos.

Sierra Madre Oriental, zona de desastre

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de unos 10,000 militares para atender a las poblaciones afectadas de 117 municipios.

“Están desplegados integrantes y equipos del gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, escribió la mandataria en la red X tras una reunión por video con los gobernadores de los estados afectados.

El área del desastre es la Sierra Madre Oriental, una extensa cadena montañosa que corre paralela a la costa del Golfo de México y que está plagada de pequeñas localidades.

En estos distritos se han registrado daños en más de 35,000 viviendas, sobre todo por el desborde de ríos, lo que ha obligado a familias completas a abandonar sus hogares, añadió el reporte gubernamental

Las precipitaciones también han provocado deslaves y derrumbes que mantienen cerradas tanto modernas autopistas como caminos rurales que conducen a pequeños poblados.

