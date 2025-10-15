Filtran video del asesinato de David Cohen, abogado del exdirector del Cruz Azul

Un video divulgado en redes sociales muestra el momento exacto en que el abogado David Cohen fue atacado a balazos en plena luz del día, frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, uno de los crimenes que ha azotado en los últimos días la capital del país.

El material, compartido por el periodista Carlos Jiménez, revela cómo un joven, identificado como Héctor Hernández, de 18 años, se acercó al reconocido litigante y disparó sin previo aviso. A pesar de la presencia de dos escoltas, Cohen no pudo evitar el ataque, que terminó con su muerte horas después en el hospital.

El ataque y la detención del agresor

El hecho ocurrió el lunes 13 de octubre alrededor de las 16:30 horas, cuando Cohen salía de un edificio ubicado en la avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores. El agresor disparó al menos tres veces, hiriendo gravemente a Cohen en la cabeza.

Tras el ataque, Hernández intentó huir en una motocicleta sin placas, pero fue interceptado por un agente de la Policía de Investigación, quien le disparó y lo hirió en el brazo. El atacante fue detenido poco después, a unos 200 metros del lugar.

La muerte del abogado y la investigación

Cohen, de 48 años, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció a causa de las heridas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Hernández y anunció que el caso se investiga como homicidio doloso. Aunque las autoridades no descartan que el ataque haya sido por encargo, aún no se ha confirmado la vinculación del agresor con grupos criminales.

La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que, según fuentes cercanas a la investigación, Hernández habría recibido una oferta de 30 mil pesos (poco mása de $1,624 dólares), para asesinar al abogado, aunque aún no hay pruebas que lo conecten con cárteles o organizaciones delictivas.

Con inmensa tristeza, nos enteramos de la muerte de David Cohen Sacal.

La situación que estamos viviendo en México, es realmente grave.

Matan porque pueden matar.

No hay nada ni nadie que los detenga. La autoridad no existe, estamos indefensos,

FF pic.twitter.com/gqKcMEZ3yY — Fernanda Familiar (@qtf) October 14, 2025

El rol de los escoltas y la respuesta de la policía

Las primeras imágenes del ataque también muestran la presunta inacción de los escoltas de Cohen, quienes no reaccionaron a tiempo para evitar el crimen. El abogado estaba resguardado por seguridad privada de las empresas Kauil Group y CUSAEM. En contraste, un agente de la Policía de Investigación, identificado como Víctor, fue quien finalmente disparó contra el agresor y evitó una fuga total.

"ME ADELANTÉ para ABRIRLE la PUERTA… EN ese MOMENTO ESCUCHÉ una DETONACIÓN”

Así justificó Enrique Díaz, escolta de la empresa Kauil Group, el motivo por el q no defendió al abogado David Cohen.

El otro escolta tampoco los vio.

Fue agente de @PDI_FGJCDMX q pasaba, el q reaccionó. pic.twitter.com/nw9HJ1IpYk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 15, 2025

Un segundo video filtrado en redes muestra al agente de policía reportando al agresor lesionado, mientras el agente pedía apoyo.

¿Quién era David Cohen Sacal?

David Cohen era un abogado mercantil y administrativo reconocido en el ámbito legal. Socio de la firma Cohen Medina Chávez, especializada en litigios de alto perfil, también defendió a Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul. Cohen tenía una amplia trayectoria en derecho procesal civil y había representado a importantes figuras del deporte y los negocios.

El crimen ha generado gran consternación en el ámbito jurídico, dada la reputación y las conexiones de Cohen, quien también estaba vinculado a casos de fraude en el sector de los casinos y mantenía una estrecha relación con funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Investigación en curso

La FGJCDMX continúa investigando el asesinato, mientras se siguen analizando las posibles conexiones del agresor con grupos delictivos. La fiscalía también explora la hipótesis de que el ataque pudo haber sido un ajuste de cuentas o un acto por encargo.

