Joven es asesinada “por sus amigas” tras fiesta infantil en Tepito, Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) confirmó la detención de dos mujeres vinculadas con el asesinato de Jennifer “N”, de 26 años, cuyo cuerpo fue abandonado en la vía pública el barrio bravo de Tepito, en la alcaldía Venustiano Carranza, en el centro de la capital mexicana.

El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Manuel de la Peña y Peña con avenida Circunvalación, donde personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) constató que la víctima presentaba un impacto de bala en el rostro.

Crimen en fiesta infantil

Gracias a las cámaras del Centro de Comando y Control (C2), las autoridades identificaron que el cuerpo había sido arrastrado desde un inmueble cercano por las dos mujeres, quienes presuntamente participaron en la fiesta infantil donde se consumió alcohol antes del crimen.

Las detenidas, de 20 y 32 años, intentaban mezclarse entre la multitud cuando fueron ubicadas por la policía. Durante la revisión preventiva se les aseguró un arma de fuego tipo pluma y una bolsa con una piedra de cocaína. Ambas fueron informadas de sus derechos y presentadas ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las agresoras eran amigas de la víctima. El asesinato se habría producido tras una discusión durante la celebración en un departamento de la calle Peña y Peña y Eje 1 Oriente, colonia Centro. Tras los disparos, las mujeres trasladaron a Jennifer hasta la vía pública, donde quedó abandonada.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades al escuchar la pelea y los disparos. Los paramédicos que arribaron únicamente pudieron confirmar el deceso de la joven.

El caso se mantiene bajo investigación por la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras se indaga el móvil del crimen y la posible participación de terceros en los hechos.

