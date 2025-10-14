Matan a “Don Nico” por denunciar baches en Guanajuato; lo atacan durante transmisión en Facebook
"Don Nico" fue atacado a tiros durante una transmisión en vivo mientras denunciaba problemas de baches en Salvatierra, Guanajuato. Murió días después
José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido en la comunidad como “Don Nico”, murió días después de recibir múltiples disparos mientras realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook, confirmó el gobierno municipal de Salvatierra, en el estado de Guanajuato.
Lo atacan durante transmisión en vivo
El activista y vendedor de helados fue atacado la semana pasada en la comunidad de Urireo, cuando denunciaba los baches y las malas condiciones de la carretera local. Dos sujetos en motocicleta se acercaron y le dispararon a quemarropa, provocándole tres heridas de bala, dos de las cuales tuvieron salida, lo que dejó un total de cinco lesiones. Casas Rodríguez fue trasladado a un hospital en Celaya, donde murió días después debido a la gravedad de sus heridas.
El alcalde de Salvatierra, José Daniel Sámano Jiménez, informó que existen al menos dos líneas de investigación, una de ellas relacionada con la actividad de “Don Nico” en redes sociales, donde denunciaba irregularidades y promovía mejoras en la comunidad de manera desinteresada.
“Nos duele lo que ocurrió, fue un hecho que impactó a nivel nacional y que nos lastima como sociedad”, dijo Sámano en conferencia de prensa.
“Don Nico” era ampliamente reconocido en Salvatierra no solo por su negocio de helados, sino también por sus denuncias sociales. A través de sus redes compartía reportes sobre calles en mal estado, rifas benéficas, accidentes, estafas y mascotas extraviadas, convirtiéndose en un referente de activismo local.
Alcalde de Salvatierra recibe amenazas de muerte
Tras el ataque, el presidente municipal recibió amenazas de muerte que lo obligaron a salir temporalmente del municipio y resguardar a su familia, incluyendo a sus hijas menores. “Dentro de mis competencias voy a coadyuvar y aportar todo lo necesario para dar con los responsables”, señaló Sámano.
En un mensaje difundido por las autoridades locales, el gobierno de Salvatierra expresó su solidaridad con la familia de Casas Rodríguez y aseguró que “este lamentable hecho no quedará impune”. La comunidad recuerda al activista como un hombre que, entre helados y denuncias, dedicó su vida a buscar cambios positivos para su localidad.
