Detenida en Miami-Dade una mujer de 67 años por atacar a sus sobrinos con un machete

Una mujer fue arrestada en Miami-Dade después de atacar con un machete a sus dos sobrinos durante una discusión doméstica, según informó la policía local.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:46 p.m. del 13 de octubre, en una vivienda situada cerca de la SW 197 Terrace y la 123 Court, en el suroeste del condado.

De acuerdo con el reporte de arresto, los agentes acudieron tras recibir llamadas que alertaban sobre una persona armada dentro del domicilio.

El reclamo que se tornó violento

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a una de las víctimas, la sobrina de la presunta agresora, quien relató que la disputa comenzó cuando María Sánchez, de 67 años, regresó del hospital y recriminó a los familiares por no haber hecho las tareas domésticas.

Según el informe policial, la mujer se enfureció y tomó un machete de su habitación, con el que atacó a su sobrino, provocándole heridas leves en el cuerpo.

Luego, agredió a su sobrina, causándole una lesión en el muslo derecho antes de ser detenida por la policía.

Video captó el ataque

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas entregó un video de vigilancia que muestra el momento en que Sánchez blande el machete contra sus familiares, lo que fue incorporado como evidencia en la investigación.

La mujer fue trasladada al Centro Correccional TGK del condado de Miami-Dade, donde permanece detenida sin derecho a fianza.

De acuerdo con los registros judiciales, enfrenta dos cargos de agresión agravada con arma mortal en el contexto de violencia doméstica.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero