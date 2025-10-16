Fingió su secuestro y se disparó en la pierna: joven de 17 años de Florida usó ChatGPT para planear el engaño

Caden Speight, de 17 años, fue arrestado en Florida tras orquestar un falso secuestro en el que él mismo se disparó en la pierna. Según la investigación, el joven buscó en ChatGPT información sobre “cárteles mexicanos” y cómo extraerse sangre sin dolor, antes de fabricar pruebas que activaron una amplia operación policial.

El 25 de septiembre, los padres de Caden Speight, residente de Citrus Springs (Florida), recibieron un alarmante mensaje de texto: su hijo decía haber sido secuestrado y baleado por cuatro hombres hispanos en una camioneta blanca.

El mensaje provocó una intensa búsqueda policial. Las autoridades del Condado de Marion, junto con el FBI y otras agencias estatales, desplegaron helicópteros, unidades terrestres y hasta emitieron una Alerta Amber para dar con el joven desaparecido.

En la presunta escena del crimen —cerca del vehículo abandonado de Speight— los agentes hallaron un parabrisas con un orificio de bala, manchas de sangre, su teléfono dañado y huellas de bicicleta que se alejaban del lugar.

Hallazgo y confesión

Al día siguiente, Speight fue encontrado en el estacionamiento de un Winn-Dixie en Williston, herido de bala en la pierna derecha y portando el arma de fuego de su padre. Dijo a las autoridades que había sido secuestrado y luego abandonado, pero la evidencia comenzó a contradecir su relato.

La declaración jurada de arresto señala que el joven había comprado una tienda de campaña, una bicicleta y artículos de camping en Walmart el día anterior. Además, en el lugar donde fue hallado se encontraron esos mismos objetos, junto con una botella de Gatorade con su sangre.

Según la hipótesis de los investigadores, Speight habría extraído su propia sangre para “simular una escena del crimen”, disparado contra su camioneta y luego herido deliberadamente con el arma de su padre.

Las búsquedas en ChatGPT

Uno de los hallazgos más llamativos del caso fue la actividad del adolescente en ChatGPT antes del incidente.

De acuerdo con los reportes, Speight buscó información sobre “cárteles mexicanos” y “cómo recolectar su sangre sin causar dolor”, lo que reforzó la versión de que había planificado el engaño con antelación.

El joven fue arrestado y enfrenta cargos por presentar evidencia falsa, disparar contra un vehículo de transporte, hacer un reporte falso de delito y posesión ilegal de arma de fuego.

Aunque fue liberado bajo fianza, las autoridades calificaron el caso como un grave malgasto de recursos públicos, al haber movilizado personal y equipos de varias agencias estatales y federales durante la búsqueda.

Los padres de Speight indicaron que, meses atrás, su hijo había expresado deseos de fugarse, pero que no habían notado señales recientes de malestar. El caso sigue bajo investigación.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero