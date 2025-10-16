Por qué un préstamo de auto a 84 meses es un riesgo costoso





Los préstamos a largo plazo pueden reducir tu pago mensual, pero terminarás pagando más

By Benjamin Preston

El precio promedio de un coche nuevo ha rondado los $50,000 por un tiempo. Para muchos compradores, esto significa que encontrar un auto que se ajuste a su presupuesto puede ser un reto, especialmente porque algunos modelos todavía se venden por encima del precio de venta y la tasa de interés promedio de los préstamos para automóviles nuevos es de casi el 7% y la de los autos usados ​​se sitúa en casi el 11%, según NerdWallet.

Por estos motivos, los consumidores están pagando más que nunca en la historia reciente para comprar y financiar un coche nuevo. Una forma de reducir los costos mensuales es solicitar un préstamo a largo plazo. Recientemente, los préstamos a 84 e incluso 96 meses se han vuelto más comunes. Pero antes de salir a firmar un contrato de siete u ocho años para comprar un auto nuevo, los expertos de Consumer Reports recomiendan hacer primero algunos cálculos.

Depreciación rápida

Algunos coches se deprecian a un ritmo más rápido de lo que se puede pagar un préstamo, especialmente a lo largo de tantos años. Lo que significa que podría haber un período en el que debas más de lo que vale tu vehículo, también conocido comúnmente como estar bajo el agua o al revés. Si te roban el auto o si queda destruido en un accidente, eso podría significar un desastre financiero.

Chuck Bell, director de programas de defensa de los derechos de los consumidores en Consumer Reports, recomienda que los consumidores adopten un enfoque conservador con respecto a lo que gastan en un vehículo.

“En el pasado, la regla general para la financiación de autos era la regla 20-4-10: hacer un pago inicial del 20%, obtener un préstamo a 48 meses [cuatro años] y no gastar más del 10% de tu presupuesto en todos los gastos del vehículo, incluidos el mantenimiento y el seguro”, dice. Según Marketwatch, no es inusual que los gastos de propiedad de un auto consuman el 20% del presupuesto familiar.

Es bastante común estar al revés en un préstamo para un coche. Según Edmunds, casi una cuarta parte de las ventas de autos nuevos implicaron un canje con capital negativo en el segundo trimestre de 2025. Aunque el capital negativo no es necesariamente un problema mientras seas dueño del coche, puede ponerte en riesgo financieramente si decides cambiarlo o si se daña. Por ejemplo, si un vehículo se declara pérdida total después de un accidente, seguirás siendo responsable del saldo del préstamo que tu seguro no cubra, a menos que también hayas comprado un seguro de brecha a un costo adicional para pagar la diferencia entre lo que debes y lo que vale el auto.

Entonces, ¿por qué la gente pide préstamos que duran más que el tiempo que muchas personas conservan sus coches? La respuesta sencilla es que los autos nuevos y usados ​​se han vuelto más caros. “Eso ha hecho que la asequibilidad sea un problema para mucha gente”, dice Bell.

Sin embargo, ahora que la edad promedio de los coches en circulación en Estados Unidos es de más de 12 años, mantener uno durante un período más largo es más factible que nunca, dice Alain Nana-Sinkam, analista principal de la industria en TrueCar, una empresa que analiza las tendencias del mercado y es socio de CR. A pesar de los accidentes de pérdida total, mantener un vehículo pagado con un préstamo para autos a largo plazo durante muchos años podría, técnicamente, funcionar para el consumidor. Pero rara vez es tan sencillo.

Los préstamos largos no son más baratos

“Sabemos que la propiedad de un vehículo tiene diferentes niveles, desde personas que renuevan contratos de renta de vehículos nuevos hasta personas que tienen dificultades para pagar un préstamo de alto riesgo del tipo ‘compre aquí, pague aquí’ por un vehículo de entre 8 y 10 años de antigüedad”, dice Nana-Sinkam, y ​​añade que la mayoría de los vehículos nuevos que se venden (en lugar de los que se rentan) terminan siendo intercambiados como autos usados ​​cuatro o cinco años después.

Bell afirma que el estancamiento de los ingresos familiares, el aumento de los precios de los vehículos y las mayores tasas de interés de los préstamos son las principales razones por las que la propiedad de un auto está afectando cada vez más los presupuestos mensuales de las personas. Y, como CR ha dicho anteriormente, el costo de poseer un auto suele superar los pagos mensuales de un préstamo.

“Alargar los pagos no hace que el coche en sí sea más asequible a largo plazo”, dice Bell. “Es un poco como la rana en la olla con agua tibia que poco a poco se va calentando. No notas el cambio de un año a otro, pero si tomas un paso atrás y observas lo que está pasando con los presupuestos de los hogares, ves que mucha gente realmente está luchando por mantenerse al día con el aumento de los costos de tener un vehículo..

A veces, un préstamo a largo plazo puede extenderse, lo que aumenta aún más el riesgo de tener un capital negativo. Por ejemplo, si enfrentas problemas para realizar los pagos del préstamo, puedes calificar para un plan de aplazamiento de pagos, dice Bell. Cuando son aprobados por el prestamista, los programas de aplazamiento retrasan el inicio de la responsabilidad financiera por varios meses si estás experimentando una etapa de inestabilidad laboral. Sin embargo, ten en cuenta que el vehículo continúa depreciándose mientras no realizas los pagos. Nana-Sinkam dice que, aunque un aplazamiento de pago retrasa la amortización de un préstamo y puede aumentar el monto total pagado, es poco probable que tres meses hagan una diferencia significativa.

Dos tipos de compradores

Nana-Sinkam dice que los préstamos a largo plazo y con intereses bajos atraerán sobre todo a dos tipos de compradores muy diferentes: el comprador que “compra y mantiene” y que planea conducir el auto hasta que se le caigan las ruedas y el comprador que “piensa en tres dígitos” cuya situación financiera lo pone a merced del monto del pago mensual.

“Hay una parte significativa del sector de los consumidores estadounidenses que constantemente tiene que dejar pasar las estrategias financieras que sabe que son ‘más inteligentes’ para poder llegar a fin de mes”, dice. “Más del 60% del público estadounidense no tiene suficiente dinero en el banco para una emergencia de $500. Es un dato incómodo, pero cierto”.

Bell dice que los consumidores deberían tener un margen presupuestario para poner su dinero en liberar las inversiones a largo plazo.

“Creo que a los consumidores les conviene más analizar detenidamente el aumento del costo de los autos nuevos y ser más conservadores en cuanto al porcentaje de ingresos que quieren destinar a los pagos del coche y al costo total de la propiedad del vehículo”, afirma. “Los préstamos a muy largo plazo no son una gran idea, aunque parezca que mucha gente lo está haciendo. A menos que puedas hacer un pago inicial realmente grande, deberás más de lo que vale el coche durante muchos años”.

¿No estás seguro de si eres el tipo de persona que “compra y mantiene”? Nana-Sinkam ofrece un consejo sobre cómo averiguarlo antes de decidirte: pídele al concesionario que te muestre una versión de 3 o 4 años del modelo que planeas comprar.

“Siéntate en él, manéjalo e imagina que el nuevo que compres tendrá 3 o 4 años en algún momento”, afirma. “Así es como se manejará, lucirá y olerá. ¿Seguirás entusiasmado y feliz de haberlo comprado? Si la respuesta no es un ‘claro que sí’, entonces reconoce que podrás sentir una molestia en medio de un préstamo para un automóvil a seis o siete años que será difícil de evitar debido a ese capital negativo”.

La clave para comprar un coche que te sirva durante muchos años es que te tomes el tiempo necesario, consultes las pruebas en carretera y la información de confiabilidad disponible en CR.org y dediques tiempo suficiente para realizar pruebas de manejo. Comprar un coche es una decisión importante que puede tener un impacto financiero de gran alcance.

Servicio de compra de autos Build & Buy de CR

Además de investigaciones y reseñas, Consumer Reports ofrece a los miembros acceso al servicio de compra de autos Build & Buy sin costo adicional. A través de este servicio, los miembros pueden comparar vehículos en existencia, ver cuánto pagaron otros por el auto que desean y personalizar sus pagos en línea. Una vez que encuentran el vehículo que les interesa, los miembros pueden obtener ofertas de precios por adelantado en línea de concesionarios locales certificados. Además de los incentivos nacionales, los miembros de Consumer Reports son elegibles para ofertas de incentivos adicionales de fabricantes selectos a través del servicio de compra de autos Build & Buy. Al mismo tiempo, los miembros también pueden obtener un valor de intercambio instantáneo para su vehículo actual para usarlo en su próxima compra de coche.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.