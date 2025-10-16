Reduce tus facturas en más de $800 al mes





La calefacción, el gas, el servicio telefónico, la electricidad, los seguros y los planes de Internet cuestan más hoy en día. Nuestros expertos te ayudan a reducir tus gastos mensuales.

By Mallika Mitra

¿Notas que cada mes tus facturas de servicios suben un poco más? ¿Te cuesta creer lo que suman tus suscripciones de streaming cada mes? El alto costo de vida hace que muchos de nosotros paguemos bastante más de lo que quisiéramos por estos gastos rutinarios.

Aunque no puedes controlar todas tus facturas recurrentes, sí puedes reducir en gran medida muchas de ellas. Hemos hablado con expertos de todo Estados Unidos sobre cómo descubrir descuentos ocultos, negociar mejores ofertas y hacer pequeños cambios eficaces en tus hábitos que te permitirán reducir tus gastos mensuales.

Un ejemplo: revisar tus pólizas de seguro podría significar un ahorro de hasta $83 al mes ($996 al año), mientras que sellar las zonas con corrientes de aire de tu casa podría significar un ahorro del costo de energía de hasta $27 al mes ($324 al año), según el análisis de CR. Se trata de estimaciones generales, y el ahorro real depende de factores como el lugar donde vivas. Pero los siguientes consejos deberían ayudar a casi todo el mundo a reducir sus facturas, y no es necesario hacer reformas costosas.

Deja de pagar de más por la luz

Un hogar promedio en EE. UU. gasta $2,000 al año en energía y, dependiendo del tamaño y la eficiencia energética de la vivienda y del clima local, esa cifra puede aumentar notablemente. Estos pasos pueden ayudarte a ahorrar en calefacción, aire acondicionado, gas y electricidad.

Pregunta por los planes de tiempo de uso

Comunícate con tu proveedor de electricidad para preguntar si cobra precios diferentes por la electricidad en diferentes momentos del día. Si es así, intenta evitar usar aparatos que consumen mucha energía, como lavavajillas y secadoras, durante las horas pico, cuando las tarifas podrían ser más altas. Lo que puedas ahorrar variará según la época del año y la región, pero un residente de la ciudad de Nueva York con Con Edison como proveedor y una factura mensual de alrededor de $300 podría ahorrar alrededor de $1,900 al año si el 75% de su consumo fuera durante las horas no-pico.

Revisa atentamente a la competencia

En 23 estados y en Washington D. C., puedes elegir entre más de un proveedor de electricidad o gas natural, y algunos quizá tengan mejores precios que otros (consulta si tu estado ofrece esta opción). “Podrías ahorrar un 5% en tu factura total”, afirma Mark Wolfe, director ejecutivo de National Energy Assistance Directors Association (Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética), una organización educativa y política. Lee la letra pequeña antes de cambiar de proveedor y ten en cuenta que los precios promocionales suelen ser solamente a corto plazo. Wolfe afirma que, en última instancia, los consumidores suelen descubrir que las tarifas de los nuevos proveedores son más altas de lo que esperaban.

Sella las corrientes de aire

Revisa áreas como el ático y el sótano en busca de lugares que se sientan inusualmente fríos. O bien, sostén una vela encendida o un palito de incienso mientras caminas por la casa, especialmente cerca de las ventanas y puertas. El humo que se mueve indicará dónde hay corrientes de aire. Para evitar que tu dinero en energía se escape por la ventana (y otras áreas), coloca burletes o topes debajo de las puertas, sella las ventanas que tengan fugas y sella las grietas y huecos en toda tu casa. Y cierra la compuerta de la chimenea cuando no la estés usando.

¿Quieres más información? Un evaluador de energía doméstica puede hacer una auditoría energética completa y decirte, por ejemplo, si te convendría mejorar el aislamiento. Tu empresa de servicios públicos o la oficina de energía de tu estado podría ofrecerte este servicio de forma gratuita o a bajo costo. También puedes buscar en el sitio web del Departamento de Energía las evaluaciones profesionales de energía doméstica. Allí también encontrarás consejos sobre cómo evaluar tú mismo el consumo de energía que usas en tu hogar. Las pequeñas mejoras pueden sumar hasta $27 al mes o más.

Usa tus termostatos de forma estratégica

¿Hace frío afuera? Bajar el termostato entre 7° y 10° F durante ocho horas al día puede suponer un ahorro de hasta un 10% al año en tu costo de calefacción. Muchos termostatos son programables, y los termostatos inteligentes (que cuestan a partir de unos $60) te permiten ajustar la calefacción y el aire acondicionado de tu hogar de forma remota.

Haz que tu calentador de agua sea más eficiente

Envolver el tanque de tu calentador de agua con una funda aislante (a partir de unos $30) podría ahorrarte entre un 7% y un 16% al año en tu factura de electricidad. Ajustar la temperatura del agua a 120 °F en lugar de 140 °F es otra medida para ahorrar dinero.

Illustration: Pete Ryan

Mantén limpios los filtros del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)

Cambia los filtros desechables de tus sistemas de calefacción y refrigeración con la frecuencia recomendada por el fabricante. Los filtros obstruidos reducen el flujo de aire y hacen que tu sistema HVAC trabaje más, y limpiarlos podría suponer un ahorro de unos $11 al mes. Consulta nuestra reseña sobre los mejores filtros de aire para tu caldera y tu sistema de aire acondicionado central.

Cómo poner fin a las sorpresas en el costo del seguro

En 2024, la cuota anual del seguro para un propietario típico era de $3,303, lo que supone un aumento promedio de $648 con respecto a 2021, según la Federación de Consumidores de América. Este año, la cobertura del auto le ha costado a los consumidores alrededor de $2,677, lo que supone un aumento de alrededor del 12% con respecto a 2024, según Bankrate. Prueba las estrategias de reducción de costos que te proponemos aquí.

Considera la posibilidad de contratar a un agente independiente

Un agente independiente puede ayudarte a comparar los costos y las opciones de varias aseguradoras. No todo el mundo lo necesita, pero en un mercado de seguros tan complicado, un agente puede ahorrarte dinero, afirma Michael DeLong, investigador y defensor de Consumer Federation of America (Federación de Consumidores de América), una organización sin ánimo de lucro. Ten en cuenta que tendrás que pagar una tarifa del 2% al 8% de tu prima de seguro. Puedes encontrar agentes independientes en trustedchoice.com.

Evalúa otra vez tu cobertura

En el seguro de auto, la cobertura de colisión cubre los daños causados por un accidente, y la cobertura amplia cubre otros tipos de incidentes, como el robo o la rotura del parabrisas. Ambos tipos de cobertura son opcionales si eres propietario de tu auto (sin leasing ni préstamo). Podrías considerar eliminar esas coberturas si tu prima anual supera el 10 % del valor de tu auto, dice DeLong, siempre y cuando puedas pagar cómodamente de tu bolsillo si surge algún problema. En el caso de los seguros de hogar, reducir la cobertura de tus bienes personales también podría suponer un ahorro, pero la cantidad dependerá de tu vivienda, de la compañía aseguradora y de tu lugar de residencia. Reducir la cobertura del seguro podría significar un ahorro estimado de $83 al mes para muchas personas.

Aumenta tus deducibles

Aumentar una franquicia de $500 a $1,000 puede reducir la prima del seguro en un 25%, según Loretta Worters, vicepresidenta de relaciones con los medios de comunicación del Insurance Information Institute (Instituto de Información sobre Seguros). Para algunas personas, eso podría suponer un ahorro de $125 al mes.

Busca ofertas para grupos

Las aseguradoras podrían hacer descuentos especiales a ciertos grupos. Por ejemplo, Geico ofrece un descuento de hasta un 15% a los veteranos, así como descuentos a los miembros de algunas asociaciones de antiguos alumnos de universidades, fraternidades y hermandades.

Pregunta por otros descuentos

Si tomas un curso de conducción defensiva, podrías obtener un descuento del 10% en el seguro de tu auto. También es posible que ahorres si usas una aplicación que permite que tu aseguradora supervise tus hábitos de conducción, incluyendo si usas el teléfono mientras conduces. (Antes de registrarte, pregunta si la aseguradora compartirá o venderá tus datos). Si conduces menos de 10,000 millas al año, podrías ahorrar entre un 5% y un 20%, en promedio. Si tienes un sistema de seguridad en tu casa, podrías ahorrar alrededor de $100 al año, dice Michael Barrett, de Barrett Insurance Agency, en St. Johnsbury, Vermont.

Compara los precios de los paquetes de seguros

Cuando compares las cotizaciones de varias aseguradoras, fíjate si podrías ahorrar contratando el seguro de tu casa y el de tu auto con la misma compañía. CR estima que los asegurados podrían ahorrar $149 al mes.

Reduce las tarifas de televisión por cable y de streaming

Según una encuesta reciente de Deloitte, los consumidores pagan un promedio de $125 al mes por la televisión por cable o satélite y $69 por servicios de transmisión, y eso sin incluir lo que gastamos en servicios de audiolibros y música en streaming. Estos consejos pueden ayudarte a conseguir los programas, las canciones y los libros que deseas por mucho menos.

Illustration: Pete Ryan

Consulta el precio de un paquete

Un paquete de múltiples servicios podría hacerte ahorrar más. Por ejemplo, con Apple One, recibes seis suscripciones, incluidas Apple TV+, Apple Music y Apple News+, por $38 al mes. Pagarías unos $67 por estas suscripciones si te suscribes a ellas por separado. También puedes tener música, podcasts y un audiolibro de Audible al mes con Amazon Music Unlimited por $12 al mes sin pagar la suscripción Prime.

Pide una tarifa mejor

Llama al equipo de retención de tu compañía de cable. Diles que estás pensando en cancelar y pregunta qué oferta te pueden hacer, aconseja Andrea Woroch, experta en finanzas personales. En algunos casos, podrías conseguir un descuento del 10% al 20%. “Si no recibes nada con la persona con la que estás hablando, cuelga y vuelve a llamar”, aconseja.

Usa las pruebas gratuitas de forma estratégica

Si un servicio de streaming solo tiene uno o dos programas que te interesan, puedes suscribirte a una prueba, ver tu serie y luego cancelar la suscripción. Hay aplicaciones como Bobby, Rocket Money y Subby que te recordarán que canceles antes de que termine la prueba gratuita. Puedes volver a suscribirte cuando regresen tus programas favoritos. Los sitios web y las aplicaciones como JustWatch y Reelgood te avisan cuando hay nuevos episodios disponibles.

Mira contenido con publicidad

Las opciones de entretenimiento con anuncios suelen tener un costo menor que otras. Por ejemplo, HBO Max tiene un costo de $10 al mes con anuncios y $17 sin anuncios, mientras que el servicio de música Spotify con anuncios es gratuito, pero cuesta $12 al mes sin anuncios. Luego están los servicios de transmisión sin costo como Pluto TV, Roku Channel y Tubi, que solamente están disponibles con publicidad. Y no descartes tu biblioteca local, donde puedes tomar prestadas películas, libros electrónicos y audiolibros de forma totalmente gratuita.

Prueba con una red de amigos

Compartir contraseñas suele ir en contra de los términos de servicio de los servicios de streaming. Pero podrías incluir legítimamente a uno o dos miembros ajenos a la familia en un plan y dividir la factura, dice Woroch. Tomemos como ejemplo Netflix, donde un plan sin anuncios cuesta $18 al mes y añadir a alguien ajeno a tu hogar cuesta $9 adicionales. Para simplificar, puedes hacer que una persona se encargue de la facturación y que el otro miembro del plan le envíe una parte del pago.

Reduce las facturas de teléfono e Internet

Hoy en día, la factura mensual promedio de teléfono es de $140. En 2024, el costo mensual promedio del acceso a Internet era de $81. Prueba lo siguiente para reducir tu gasto en estos servicios.

No pagues de más por los datos

Para funciones sencillas, como responder a correos electrónicos y navegar por Internet, así como ver videos y escuchar música en streaming de vez en cuando, realmente no necesitas datos ilimitados. Los planes ilimitados se han convertido en la norma para los grandes operadores, pero los proveedores más pequeños promueven planes de datos limitados. Para dos personas, 2 gigabytes podrían ser suficientes. “Empieza con poco y amplía si es necesario”, aconseja Herb Weisbaum, editor colaborador de la organización sin ánimo de lucro Consumers’ Checkbook (Chequera del Consumidor). Puedes aprovechar al máximo un plan de datos más pequeño mediante la transmisión y descarga de archivos solamente cuando estés conectado a una red WiFi, dado que así no se contabilizará en el uso de datos de tu teléfono.

Combina servicios para ahorrar más

Algunos proveedores de Internet ofrecen paquetes que incluyen varios tipos de servicios, como televisión y streaming. Por ejemplo, este otoño, los precios de Internet de fibra óptica de Optimum empezaban en $55 al mes y el plan telefónico de la compañía costaba $35 al mes. Pero los clientes que optaban tanto por Internet de fibra óptica como por el plan telefónico de Optimum podían obtener el paquete por $45 al mes. Averigua qué ofrecen los proveedores de tu zona y si te supondrá algún ahorro.

Echa un vistazo a otros proveedores

Las grandes ofertas suelen ser solo para nuevos clientes, por lo que quizás valga la pena cambiar a un nuevo proveedor. Por ejemplo, cuando se publicó este artículo, Consumer Cellular ofrecía un plan de datos ilimitados por $50 al mes para una línea para personas mayores de 50 años. Y US Mobile tenía planes a partir de $10 al mes por 2 GB de datos. Hay varias compañías más pequeñas que normalmente superan a AT&T, T-Mobile y Verizon en las calificaciones de telefonía móvil de CR, que se basan en grandes encuestas realizadas a nuestros miembros.

Comparte con un amigo

Los planes telefónicos familiares suelen tener mejores precios que los planes individuales. Y, al igual que con algunos servicios de transmisión, a veces puedes usar un plan familiar para compartir una cuenta con uno o dos amigos. En T-Mobile, por ejemplo, añadir una nueva línea a un plan familiar tiene un costo de $30 al mes, lo que supone la mitad de lo que costaría un nuevo plan independiente, y $15 por cada línea adicional. Si decides hacerlo, te conviene establecer un sistema de pago sin complicaciones. Puedes calcular el costo anual y pedir a tus amigos que te envíen un cheque una vez al año con su parte correspondiente.

Deja de usar papel

Configurar el pago automático y la facturación electrónica podría significar un ahorro. Por ejemplo, de esta manera puedes ahorrar hasta $10 al mes en cada línea telefónica con Verizon y AT&T. Si estás pensando en cambiar de operador de telefonía móvil, tres de los mejor valorados son US Mobile, Consumer Cellular y Mint Mobile.

Cancela las suscripciones y los servicios más fácilmente

Consulta la aplicación o el sitio web. Inicia sesión en tu cuenta y ve al área de cancelación. (¿No la encuentras? Busca una frase como “detalles de la cuenta”, “detalles de la suscripción” o “gestionar cuenta”). Nota: al intentar cancelar, es posible que recibas varias ofertas de descuento para animarte a quedarte.

Ponte en contacto directamente con las compañías. En el caso de servicios como las suscripciones a gimnasios, tal vez tengas que llamar o enviar un correo electrónico directamente a un representante del servicio de atención al cliente para comunicarle que deseas cancelar. Para asegurarte de que la cancelación se lleve a cabo, solicita una confirmación por escrito.

Considera la posibilidad de usar un servicio de cancelación. Si tienes dificultades para cancelar un servicio, hay compañías como PocketGuard y Rocket Money que pueden hacerlo por ti. Rocket Money afirma que podrías ahorrar hasta $740 al año si cancelas las suscripciones que no deseas.

El negociador de facturas de CR puede ayudarte

Bill Negotiator está disponible para los miembros de CR. Introduce la información sobre tus proveedores y los totales de tus facturas. Recibirás una estimación de cuánto podrías ahorrar con el servicio.

Después de eso, nuestros socios de Billshark, una empresa dedicada a la negociación de facturas y la cancelación de suscripciones, trabajarán con los proveedores de Internet, telefonía y otros servicios para reducir tus facturas. El cargo será del 35% (para los miembros de pago de CR) al 40% (para los miembros básicos o que usan el servicio gratuito de CR) de lo que te ahorre el servicio.

Así que, si este servicio logra reducir una de tus facturas en $15 al mes durante 12 meses, ahorrarás $117. Eso son $180 menos los $63 de la tarifa.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de noviembre/diciembre de 2025 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.