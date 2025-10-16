Ronda Política: Cuál será el costo político del berrinche de Katie Porter

A pesar del torrente de críticas que se le vinieron encima tras la desastrosa manera en que manejó una entrevista de televisión, la excongresista Katie Porter, parece no tener la menor intención de abandonar la contienda para gobernador de California en el 2026.

Porter dejó traslucir un carácter poco tolerante al hacer berrinche durante una entrevista.

La reportera de la televisora CBS le preguntó qué les diría a los casi 6.1 millones de californianos que votaron por el presidente Trump en 2024 para que le dieran su apoyo, Porter contestó que nos los necesitaba. Cuando la reportera quiso profundizar en el tema y le planteó preguntas de seguimiento, Porter se descolocó y perdió los estribos, amenazando con abandonar la entrevista.

El video que muestra a una irascible Katie Porter se hizo viral; y fue peor cuando al día siguiente se publicó otro video de 2021 en el que se le observa regañando enfurecida a alguien de su equipo cuando la corrigió sobre una información.

“Salte de mi F*** show”, le dijo a gritos a su empleada.

Como era de esperarse, sus rivales demócratas condenaron sus reacciones que no tienen nada de profesionales, incluso la excontralora Betty Yee le pidió su renuncia, para inmediatamente desatarse una cascada de burlas en línea contra Porter.

El equipo de control de daños de la aspirante a gobernar California salió corriendo a tratar de componer la imagen de Porter, para lo que pidió auxilio a sus aliados.

Christine Pelosi, hija de la exlíder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que bah cualquiera tiene un mal día, y todos hemos hecho algo que no queremos que se publique y quede grabado en cámara.

Aunque entendemos que cualquiera tiene derecho a irritarse, se espera un estándar más profesional en alguien que aspira a gobernar la quinta economía del mundo sobre todo porque se enfrentará a desafíos muy pesados a los que no puede responder con una rabieta.

Así que no es de dudar que la mecha corta le pase la factura a Katie Porter.

El senador demócrata Alex Padilla la está pensado para decidir si compite para gobernador de California. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

No lo perdamos de vista

El exsenador Alex Padilla anunció que tomará la decisión de competir o no por la oficina más refrigerada del estado, después de la elección del 4 de noviembre cuando se decida el futuro de la proposición 50 que rediseñará los distritos electorales de California. Esperemos que durante las primeras dos semanas de noviembre nos dé la noticia de que competirá para gobernador para irnos tranquilos a comer el pavo.

Hay que decir que puede hacer campaña siendo senador, y solo en caso de ganar, renunciaría a su preciado escaño en el Senado.

Austin Beutner le disputará la alcaldía a Karen Bass. Crédito: Austin Beutner (Twitter)

Quien menos se esperaba

A la alcaldesa Karen Bass le ha salido competencia para su campaña de reelección, y de quien menos se esperaba. El exsuperintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) Austin Beutner saltó y dijo ‘abran cancha, que ahí voy yo’. Nadie lo vio venir.

Beutner dijo que se sintió animado por el fracaso de Bass como líder durante el incendio de Palisades que mató a 12 y arrasó con miles de casas, entre ellas, las de su suegra, mientras que la suya propia resultó fuertemente dañada.

A Bass no le debe haber caído nada en gracia la entrada de Beutner a la contienda por la alcaldía, porque a decir verdad el demócrata goza de bastante buena reputación.

La moneda está en el aire porque de todos es sabido que la alcaldesa no atraviesa por su mejor momento de popularidad.

A la concejal Eunisses Hernández le salen opositores por todas partes. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Debates en puerta

Ya hay dos debates enmascarados como foros por el distrito 1 del Concejo de Los Ángeles. El primero está programado para el 28 de octubre en Pico Unión; y otro para el 13 de noviembre en Lincoln Park.

Raúl Claros, Lou Calancha, Sylvia Robledo, Elaine Alaniz, Jesús Jesse Rosas y hasta el actor Nelson Grande le disputan el cargo a la actual concejal Eunisses Hernández, quien no ha confirmado su asistencia a ninguno de los dos foros.

¿Será que teme que le hagan montón?