Rosa Adame, el regreso más esperado de La Lupita

Rosa Adame, quien fuera por muchos la vocalista de la banda de rock mexicana, La Lupita, dejó el grupo en 2001. Tuvo dos hijos y felizmente se dedicó a criarlos. Luego fundó una panadería artesanal en línea, era instructora de yoga y daba clases de cocina, entre muchas otras actividades.

Pero hace unas semanas se anunció con bombo y platillos que Rosa regresaría a la agrupación, que a pesar de la salida de varios de dos sus integrantes —Bola Domene y Poncho Toledo— hace años, siguió ofreciendo conciertos con Héctor Quijada en la voz, quien a su vez es el esposo de Rosa.

“No estaba en el plan, yo no sabía que iba a regresar”, dijo la cantante en una entrevista por videollamada. “Estoy encantada, estoy feliz porque pues, me siento en familia, y porque estoy con la gente que quiero”.

La Lupita saltó a la fama a principios de los noventa por su estilo irreverente y feroz. Comenzaron a interpretar canciones mexicanas de cantantes populares como “Contrabando y traición”, de los Tigres del Norte, y “Gavilán o paloma”, de José José.

El rock en español estaba en su apogeo, y La Lupita era una de las agrupaciones más representativas de ese movimiento. A través de los años editaron varios discos que se convirtieron en clásicos, como “Pa’ servir a usted”, “Que bonito es casi todo” y “Caramelo macizo”. Dos más se estrenaron luego de la salida de Rosa de la banda.

Y aunque la artista se presentó con La Lupita en ocasiones esporádicas —para celebrar aniversarios del grupo y para participar en el festival Vive Latino de este año—, no fue hasta ahora que se incorpora de manera permanente, y lo hace al tiempo que la banda anuncia una gira por Estados Unidos, que iniciará hoy jueves en San Diego y que seguirá por teatros de Santa Ana y Los Ángeles, en California, Salt Lake City, Las Vegas, Chicago e Indianápolis.

“Y como no estaba en mis planes no tengo ninguna expectativa”, dijo. “El simple hecho de poder estar de nuevo en un escenario, de poder ver a la gente, sentirla, darles todo lo que puedo dar en el escenario, es suficiente”.

Rosa regresa no solo porque sus hijos ya son adultos independientes —tienen 19 y 24 años—, sino también porque su vuelta a los escenarios es también para honrar la memoria de Lino Nava, el guitarrista y uno de los fundadores del combo. Nava murió el año pasado luego de haber padecido cáncer.

Otra razón es el amor de su público. Rosa era uno de los símbolos del grupo, y con su salida el grupo nunca volvió a ser el mismo. Es por eso que para muchos, su vuelta a La Lupita, es volver a la esencia y a la etapa más gloriosa de la agrupación.

“Regresar después de tantos años y que me sigan tirando buena onda y que me quieran [es bonito]”, dijo. “Es difícil pensar que a alguien que se ausentó tanto tiempo, la sigan añorando”.

Por ahora solo han grabado sencillos, como “Digan lo que digan”, de Rafael; y una colaboración con Los de Abajo que se llama “El insecto”.

“Pero estamos en el proceso de composición”, dijo Rosa. “Y pues, a ver qué se viene”.

En detalle

Qué: La Lupita en concierto

Cuándo: viernes a las 9 pm y sábado a las 8 pm

Dónde: viernes en La Santa, 220 E. 3rd St., Santa Ana. y sábado en The Paramount, 2708 E. Cesar E. Chavez Ave., Los Angeles

Cómo: boletos desde $35; informes ticketon.com